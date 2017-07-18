Обновление власти в Хакасии: «Глобального «апгрейда» не произошло»

Абакан, , 13:52 — REGNUM В Хакасии сегодня, 18 июля, состоялось первое заседание правительства региона в новом составе. Прежнее правительство глава Хакасии Виктор Зимин отправил в отставку в апреле 2017 года. В рамках заседания 18 июля Зимин поблагодарил за работу всех членов прежнего состава кабинета министров, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

«Обновление состава правительства Хакасии завершается. Впереди — большая работа по реорганизации ряда министерств и ведомств», — говорится в сообщении региональных властей.

«Это достаточно кропотливый и длительный процесс, который необходимо провести с соблюдением законодательства. Также требуется изменение и принятие ряда новых нормативно-правовых актов. И наша совместная задача — качественно завершить эту работу в течение года», — прокомментировал Зимин.

В новый состав правительства уже вошли заместитель главы Хакасии по социальным вопросам Ирина Смолина, министр здравоохранения Владимир Костюш, министр социальной защиты Наталья Карамашева, министр финансов Ирина Войнова, министр природных ресурсов и экологии Юрий Соколов, министр экономики Татьяна Пауль, министр сельского хозяйства и продовольствия Александр Башков, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Валерий Келин, министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Ольга Иванова, министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Попов, министр национальной и территориальной политики Михаил Побызаков, министр спорта Сергей Головкин, министр образования и науки Лариса Гимазутина, министр культуры Татьяна Чаптыкова.

Также в составе правительства — руководители новых для региона ведомств: министр юстиции и региональной безопасности Борис Кичеев, руководитель комитета по делам молодежи Ирина Церковная.

Планируется, что в результате предпринимаемых шагов штатная численность министерств и ведомств сократится на 130 единиц, произойдёт оптимизация органов исполнительной власти. В новой структуре их будет 22. По оценкам властей Хакасии, эти и ряд других мер «позволят в текущем году снизить расходы республиканского бюджета на 1 млрд рублей».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года глава Хакасии Виктор Зимин неожиданно объявил о том, что отправляет республиканское правительство в отставку. Своё решение он назвал непростым и сказал, что оно принято, так как «иного способа встряхнуться и начать работать в совершенно ином ключе» он не видит.

Читайте также: Плавали плохо: Глава Хакасии неожиданно отправил в отставку правительство

Уже в мае 2017 года стало ясно, что часть министров Зимина свои должности сохранят. От приставки «и.о.» избавилось руководство социального блока региона. Минфин республики продолжила возглавлять Ирина Войнова (былаи.о. министра финансов Хакасии с февраля 2017 года), министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок республики — Ольга Иванова. На должность министра экономики была переназначена Татьяна Пауль.

Читайте также: «Встряхнулись»: в Хакасии команда Зимина избавляется от приставки «и.о.»

Но пришли в правительство и новые люди. Это министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Попов (сменил на этом посту Александра Егорова), министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Валерий Келин (сменил Сергея Можарова), министр образования и науки Лариса Гимазутина (сменила Галину Салату), министр природных ресурсов и экологии Юрий Соколов (сменил Алексея Сиорпаса), министр национальной и территориальной политики Михаил Побызаков (сменил Дмитрия Тодышева), министр спорта Сергей Головкин (сменил Виктора Струкова), министр сельского хозяйства и продовольствия Александр Башков (сменил Игоря Гердта). Минздрав Хакасии возглавил Владимир Костюш, сменивший на этом посту Наталью Коган. 17 июля 2017 года стало известно о назначении последнего министра в обновлённом правительстве Хакасии. Речь идёт о музыковеде и педагоге Татьяне Чаптыковой, сменившей на посту главы Минкультуры Светлану Окольникову.

Между тем, по мнению хакасского журналиста Андрея Березина, «обещанного жителям Хакасии глобального «апгрейда» не произошло, поскольку большое количество министров было назначено из предыдущего правительства».

«Во-вторых, те люди, которые были назначены вместо ушедших министров, далеко не всегда являются теми, кого можно назвать людьми «апгрейда». Но, самое интересное, что были сменены министры наиболее, так скажем, финансово ёмких министерств. То есть ушли главы министерств, потребляющих максимальное количество денег. Например, для меня не было интриги, что уйдёт Светлана Окольникова, так как через министерство культуры проходит огромное количество финансовых средств. Сменились главы Минздрава, там у нас новый министр, по моему мнению, вызывающий доверие, Минобра, Минкульта и так далее. А те министры, которые не являются ключевыми в области потребления и перераспределения финансов, они, в общем-то, фактически все остались», — отметил Андрей Березин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По его словам, сейчас стала понятна цель объявленной «перезагрузки».

"Я считаю, что теперь стала понятна цель всей этой «операции» — сменить людей, которые потенциально могли бы стать причинами коррупционных скандалов, на которых может пасть тень в процессе предвыборной кампании по выборам президента в 2018 году. Также вся эта «операция» отвлекла внимание от скандала с ОПГ Бызова. Кроме того, она продемонстрировала намерение властей показать обновление: «Смотрите, какие мы хорошие, мы обновляемся и на всякий случай тех, у кого сконцентрированы деньги, мы меняем», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Напомни, говоря об ОПГ Бызова, Андрей Березин имеет в виду громкий коррупционный скандал, разразившийся в региона в декабре 2016 года. Тогда высокопоставленный чиновник — руководитель администрации главы Хакасии Владимир Бызов — стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и взятке в особо крупном размере в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов и вскоре был уволен.

Читайте также: В Хакасии хотят «восстановить имидж» министерства по закупкам

Читайте ранее в этом сюжете: Очередного министра в Хакасии назначили в аэропорту