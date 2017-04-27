Плавали плохо: Глава Хакасии неожиданно отправил в отставку правительство
Зимин хочет встряхнуться
Абакан, 27 апреля 2017, 08:53 — REGNUM На сессии Верховного совета Хакасии глава региона Виктор Зимин заявил о том, что отправляет в отставку правительство республики. «Это было непростое решение, — написал чиновник в своем Instagram. — Возможно, одно из сложных в моей работе на посту руководителя региона. Я его принял, так как не вижу иного способа встряхнуться и начать работать в совершенно ином ключе».
«Эффективно решать стоящие пред нами задачи, а не отсиживаться в стороне, пережидая, чем все это закончится. Времена не
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Заявление главы региона стало большой неожиданностью для многих местных политиков и общественных деятелей. Политолог Анатолий Савостин в беседе с ИА REGNUM отметил, что «корни сегодняшнего решения искать нужно, видимо, в недавней встрече Зимина с президентом Владимиром Путиным». «Очевидно, что на закрытой части встречи глава государства потребовал от Зимина «встряхнуться», поскольку проблемы политического плана в регионе есть, и их глава республики должен либо решить, либо уйти в отставку сам», — считает эксперт.
Как уже сообщало ИА REGNUM, встреча Владимира Путина и Виктора Зимина состоялась 20 апреля. На открытой ее части в достаточно благодушном ключе обсуждались вопросы социально-экономического развития Хакасии. В то же время, по мнению ряда экспертов, у Зимина были серьезные политические проблемы, связанные в том числе с коррупционными скандалами в его окружении. Так, в марте он потерял сразу 11 пунктов и занял 83 из 85-ти место в рейтинге влияния глав регионов, который подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций.
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