Саакашвили рассказал, как «спасти Украину за 70 дней»

Киев, , 20:39 — REGNUM Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, выступающий у здания Верховной Рады в Киеве, представил свой план «спасения Украины за 70 дней». Об этом передает корреспондент РИА «Новости».

По данным агентства, политик установил на площади Конституции направленный на здание украинского парламента проектор и «представил свою программу».

В частности, Саакашвили транслировал слайды, в которых указывались законопроекты, которые, по его мнению, необходимо принять.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября текущего года у здания Верховной Рады Украины в Киеве началась бессрочная акция протеста сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и представителей других оппозиционных партий.

Митингующие требуют отставки президента Украины Петра Порошенко, реформы законодательства и отмены депутатской неприкосновенности.

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