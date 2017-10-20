Участники майдана в Киеве нацелились на администрацию Порошенко

Киев, , 04:28 — REGNUM Очередной митинг состоялся в центре Киева — теперь уже у здания администрации украинского президента.

Протестная акция собрала противников политики президента Украины Петра Порошенко — это те же люди, что ранее митинговали у здания Верховной рады.

Активисты намерены вручить своему президенту, которым они недовольны, требование о создании антикоррупционного суда. Соответствующий законопроект уже составлен.

Напомним, создание антикоррупционного суда — это лишь одно из требований нового майдана. Протестующие также хотят изменения выборного законодательства и отмены депутатской неприкосновенности.

Порошенко по поводу отмены депутатского иммунитета 19 октября заявил, что этот вопрос, по-видимому, будет решен на следующей сессии украинского парламента и что «Верховная рада не растеряет смелости».

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Акция в центре украинской столицы продолжается третьи сутки. Ключевой фигурой майдана выступает бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, создавший «Движение новых сил».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 октября его сторонник Александр Леменов огласил планы «Движения новых сил» — «остаться с людьми в палаточном городке для продолжения мирной акции протеста».

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