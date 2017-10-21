Экс-начальника охраны Саакашвили похитили в Киеве

Киев, , 19:07 — REGNUM В Киеве неизвестные вооруженные люди похитили бывшего начальника охраны Михаила Саакашвили Георгия Рубашвили. Об этом экс-президент Грузии написал на своей странице в соцсети Facebook.

«На улице 8 вооруженных людей схватили бывшего начальника моей личной охраны в Грузии Георгия Рубашвили, когда он выходил из кафе вместе со знакомой, — написал Саакашвили. — Он живет в Киеве, у него официальный вид на жительство, нет оружия».

Экс-президент Грузии также добавил, что Рубашвили ранее помогал ему по «хозяйству».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 — 18 октября в Киеве под стенами парламента Украины проходил митинг соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух новых сил» Саакашвили и ряда других оппозиционных сил.

Организаторы и участники мероприятия требовали от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

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