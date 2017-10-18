Модест Колеров: Карабах нельзя закрыть также «легко», как Мецаморскую АЭС

Москва, , 11:09 — REGNUM На нынешнем этапе переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта для армянской стороны не может быть прогресса, так как в них не участвует Степанакерт, считает главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

«В мае 2016 года Армения упустила редчайший шанс обусловить возобновление консультаций с Азербайджаном возвращением Карабаха за стол переговоров. А за него армянские солдаты заплатили кровью и жизнями. Теперь все консультации — не прогресс, а борьба за не-ухудшение ситуации. Я не могу считать это успехом», — сказал Колеров, комментируя недавнюю встречу в Женеве президентов Армении и Азербайджана.

По словам нашего собеседника, «горизонтальный» диалог Алиева и Саргсяна — давно не новость, новость в том, что теперь он не покрывается формальным покровительством сопредседателей.

«Похоже, что первой от такого покровительства горизонтального диалога дистанцировалась Москва. И это значит, что главный бенефициар его — не Москва, а также не Баку и не Ереван. Но Карабах нельзя закрыть также «легко», как Мецаморскую АЭС. Это значит, что в этом диалоге третьим должен был бы быть президент НКР. И тогда это имело бы смысл», — отметил Колеров.

По его мнению, переговоры по Карабаху прекратились в 1997 году, вместе с прекращением участия в них Степанакерта, а нынешние консультации идут для тестирования «западного вектора» урегулирования.

На замечание о том, что в таком случае обострение ситуации в Карабахе лишь вопрос времени, Колеров сказал:

«В любом случае апрельская война 2016 года не была последней. И все это знают».

По инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ 16 октября в Женеве состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана.

Президенты согласились принять меры для активизации переговорного процесса и дополнительные шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения, говорится в совместном заявлении глав МИД Армении и Азербайджана и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам встречи.

Комментируя итоги встречи в МИД Нагорно-Карабахской Республики заявили, что одним из шагов на пути к достижению реального прогресса в процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта должно стать восстановление полноформатных переговоров с непосредственным участием Республики Арцах (НКР — ИА REGNUM ) на всех этапах.

О необходимости участия Нагорного Карабаха в переговорах по урегулированию конфликта 16 января заявил также президент Нагорного Карабаха Бако Саакян.

«Официальный Степанакерт привержен мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Мы будем продолжать придерживаться принципиальной позиции в отношении восстановления полноценного переговорного процесса. Судьба Арцаха не может быть определена без его непосредственного участия на всех этапах переговорного процесса. И в этом вопросе вместе с Арменией мы продолжим предпринимать соответствующие шаги», — заявил карабахский лидер.

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