Путин на видит альтернатив Организации Объединённых Наций

Сочи, Краснодарский край, , 18:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин считает, что Организация Объединённых Наций должна оставаться центром международной системы, так как на сегодняшний день ей нет альтернатив. Об этом он заявил 19 октября, выступая на итоговой сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«На наш взгляд, ООН с её универсальной легитимностью должна оставаться центром международной системы, и всеобщая задача — повышать её авторитет и эффективность. ООН нет альтернативы сегодня», — сказал Владимир Путин.

По мнению российского лидера, системы ООН, безусловно, нуждается в совершенствовании и реформировании, однако «реформы могут быть только постепенными, эволюционными».

Проводимые в ООН реформы также должны быть поддержаны «подавляющим большинством участников международного процесса внутри самой организации», считает президент России.

Владимир Путин также отметил, что все страны, которые пытались отступать от общих правил, выработанных в рамках ООН, «неизбежно сталкивались с кризисами и негативными последствиями».

«За последние десятилетия было несколько попыток понизить роль организации, дискредитировать её или попросту поставить под свой контроль. Все эти попытки предсказуемо провалились или зашли в тупик», — подчеркнул он.

ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию выступления Владимира Путина на итоговой пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».