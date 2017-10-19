Четверг, 19 Октября 2017 года
16:25:14 МСК

Владимир Путин на Валдайском форуме в Сочи: трансляция ИА REGNUM

Политика

Глава государства выступит 19 октября

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Владимир Путин на Валдайском форуме в Сочи: трансляция ИА REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Сочи, Краснодарский край, 19 октября 2017, онлайн-трансляция — REGNUM  

16:23

19 октября — заключительный день работы международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

16:05
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Владимир Путин
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Эксперты подготовили вопросы президенту РФ Владимиру Путину.

Сначала запланировано выступление Путина, после которого начнётся свободное общение.

16:02

Ожидаемые темы: прошедшие выборы в США, Франции и Германии.

16:00

Пленарная сессия вот-вот начнётся.

В Сочи ждут важное заявление от Путина.

16:00

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15:57

Президент РФ Владимир Путин выступит 19 октября на XIV заседании клуба «Валдай» в Сочи. Тема его доклада, как сообщают организаторы, «Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок».

Кроме главы российского государства, мероприятие должны посетить бывший президент Афганистана Хамид Карзай, первый президент Европейского банка реконструкции и развития Жак Аттали и бывший федеральный канцлер Австрии Вольфганг Шюссель. Как отмечают организаторы, это последнее заседание клуба перед президентскими выборами в РФ.

Выступление главы государства начнётся в 16:00 мск.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент сделает для форума «очень важное» выступление.

ИА REGNUM будет вести онлайн-трансляцию.

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