Владимир Путин на Валдайском форуме в Сочи: трансляция ИА REGNUM

Сначала запланировано выступление Путина, после которого начнётся свободное общение.

В Сочи ждут важное заявление от Путина.

15:57

Президент РФ Владимир Путин выступит 19 октября на XIV заседании клуба «Валдай» в Сочи. Тема его доклада, как сообщают организаторы, «Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок».

Кроме главы российского государства, мероприятие должны посетить бывший президент Афганистана Хамид Карзай, первый президент Европейского банка реконструкции и развития Жак Аттали и бывший федеральный канцлер Австрии Вольфганг Шюссель. Как отмечают организаторы, это последнее заседание клуба перед президентскими выборами в РФ.

Выступление главы государства начнётся в 16:00 мск.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент сделает для форума «очень важное» выступление.

ИА REGNUM будет вести онлайн-трансляцию.