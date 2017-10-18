Тиллерсон прокомментировал ситуацию с геноцидом мусульман-рохинджа

Вашингтон, , 19:53 — REGNUM Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон возложил ответственность за геноцид мусульман-рохинджа на военных руководителей Мьянмы, 18 октября сообщает Reuters.

«Самое важное для нас — то, что мир не может просто стоять без дела и быть безмолвным свидетелем зверств, о которых сообщают в этом районе», — заявил Тиллерсон в аналитическом центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

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Тиллерсон заявил, что США были «необычайно обеспокоены» тем, что происходило с мусульманским меньшинством Мьянмы в штате Ракхайн.

«Мы возлагаем ответственность за происходящее на военное руководство страны», — добавил государственный секретарь США.

Напомним, ранее в ООН заявили, что с конца августа 2017 года в результате насилия в штате Ракхайн около 582 тыс. мусульман-рохинджа были вынуждены бежать из Мьянмы в Бангладеш.

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