Кофи Аннан призывает «достойно» вернуть рохинджей в Мьянму

Нью-Йорк, США, , 04:01 — REGNUM Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан выступил в штаб-квартире организации в Нью-Йорке по вопросу беженцев-рохинджа из Мьянмы, передает Associated Press.

Аннан, который возглавляет комиссию ООН по разрешению кризиса в бирманском штате Ракхайн, призвал Мьянму «создать условия, которые позволят беженцам вернуться с достоинством и с чувством безопасности».

По его словам, правительство страны и международное сообщество должны добиться, чтобы все рохинджа, которые будут возвращаться из Бангладеш, заселились в свои дома, а не в очередные лагеря беженцев.

Напомним, с 25 августа в результате действий правительственных войск Мьянмы, которые правительство страны назвали «контртеррористической операцией», из штата Ракхайн в соседний Бангладеш бежало более 500 тыс. мусульман-рохинджа.

В настоящий момент ООН рассматривает вопрос размещения в штате Ракхайн миротворческой миссии и возможность возвращения беженцев домой.

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