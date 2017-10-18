Многодетных родителей Петербурга освободят от транспортного налога

Санкт-Петербург, , 13:23 — REGNUM Петербургских родителей, имеющих трех и более детей, могут освободить от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство при условии, что оно имеет мощность двигателя до 150 лошадиных сил. Такой законопроект 18 октября внесла в Законодательное собрание Санкт-Петербурга фракция «Единая Россия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как предполагается, эта льгота будет распространяться на одного из родителей или опекунов, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет.

«В настоящее время в Санкт-Петербурге аналогичная льгота уже действует, но только в отношении семей с четырьмя и более детьми, — напомнил спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. — При этом, согласно нашему Социальному кодексу, семья, имеющая в составе более трех несовершеннолетних детей, признается многодетной. В Санкт-Петербурге проживает более 29 тысяч семей с тремя детьми в возрасте до 18 лет, и, безусловно, город должен оказывать им максимальную социальную поддержку».

Выпадающие доходы городского бюджета от этой льготы могут составить порядка 155 млн рублей ежегодно. Для компенсации выпадающих доходов городской казны предлагается удвоить ставку транспортного налога для владельцев мощных яхт, катеров и вертолетов.

«Мы компенсируем их за счет повышения налога на гидроциклы, вертолеты, реактивные самолеты, катера — то есть на те транспортные средства, которые могут позволить себе очень и очень богатые люди», — пояснил Вячеслав Макаров.

Ставку налога для владельцев катеров, моторных лодок, гидроциклов, яхт и других парусно-моторных судов мощностью свыше 100 лошадиных сил предлагается удвоить, доведя до предельно допустимого значения. Также будут повышены налоги для владельцев самолетов, вертолетов и других воздушных судов.

Дополнительные доходы городского бюджета от установления новых ставок составят около 54,3 млн. рублей ежегодно, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия».

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