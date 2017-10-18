Больше всего денежных переводов в Грузию поступает из России

Тбилиси, , 12:19 — REGNUM Больше всего денежных переводов в Грузию в сентябре текущего года поступило из России, сообщает Национальный банк Грузии. По данным банка, за предыдущий месяц из России было переведено свыше $40,7 млн. Это на $5,8 млн больше показателя аналогичного периода прошлого года. Тем не менее, доля России в общем объеме денежных переводов в Грузию уменьшилась с 34,9% до 32,8%.

Всего в сентябре из-за рубежа в Грузию было переведено $124,4 млн, что на 24,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Денежные переводы из стран ЕС в общей сложности составили $38,8 млн, в том числе из Италии и Греции поступило по $13 млн, из Германии и Испании — по $3,1 млн, из Великобритании — $1,6 млн, из Франции — $1,2 млн. Денежные переводы из США достигли $12,6 млн (в сентябре прошлого года они составляли $12,1 млн), из Израиля — $11,6 млн ($5,8 млн было переведено в сентябре прошлого года). С $7,4 млн до $9,5 млн выросли денежные переводы из Турции.

За этот же период из Грузии за рубеж было переведено $19 млн, из которых $7,8 млн поступило в Россию, более $2 млн было перечислено на Украину, свыше $1,6 млн — в Турцию, более $1,1 млн — в Азербайджан. Денежные переводы из Грузии за рубеж в сентябре прошлого года составили $15,3 млн, в том числе в Россию было переведено более $6,6 млн, на Украину — свыше $1,8 млн.

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