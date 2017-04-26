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Денежные переводы в Грузию выросли на 23,5%

Экономика

В марте 2017 года из-за рубежа в Грузию было переведено $112 млн, из России – $38,3 млн

Тбилиси, 26 апреля 2017, 11:45 — REGNUM  В марте 2017 года из-за рубежа в Грузию по системам денежных переводов поступило $112 млн, что на 23,5% превышает показатель аналогичного периода 2016 года ($90,7 млн). По информации Нацбанка Грузии, это также выше показателя за март 2015 года ($92 млн), но ниже показателя за март 2014 года ($120,6 млн).

Сокращение объемов денежных переводов из-за рубежа в Грузию (в основном за счет уменьшения денежных переводов из России) началось в 2015 году. Если в марте 2014 года из России в Грузию было переведено $59,5 млн, то в марте 2015 года этот показатель сократился до $34,2 млн, в марте 2016 года снизился до $30 млн. Но в марте 2017 года он возрос до $38,3 млн. Соответственно, и доля России в общем объеме денежных переводов увеличилась с 33,1% (в марте 2016 года) до 34,2% (в марте текущего года).

Второе место после России среди стран-доноров по денежным переводам в Грузию занимают США ($11,8 млн), третье — Греция ($11,6 млн), далее следует Италия ($11,1 млн).

Из стран ЕС в общей сложности в Грузию за этот же период поступило $33,3 млн, что составило 29,8% всех переводов. Доля стран ЕС в общем объеме денежных переводов в Грузии в марте 2016 года достигала 33%.

Из Грузии за рубеж за этот же период было переведено $16,6 млн, что на $0,3 млн выше показателя аналогичного периода 2016 года. Из них $7,2 млн было переведено в Россию. Это на $0,7 млн ниже показателя аналогичного периода 2016 года, но превышает показатели за март 2015 года ($7,1 млн) и за март 2014 года ($5,3 млн).

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