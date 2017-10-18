Брянский губернатор получит право уволить мэра за коррупцию

Брянск, , 11:02 — REGNUM Глава Брянска и депутаты городского совета будут обязаны отчитываться о своих доходах перед губернатором Брянской области. Соответствующие поправки в устав города были одобрены на публичных слушаниях 17 октября, сообщает пресс-служба Брянского городского совета народных депутатов.

После того, как поправки в Устав будут одобрены горсоветом, градоначальник и депутаты должны будут не только опубликовывать свои налоговые декларации, но и предоставлять их лично губернатору Александру Богомазу. Глава региона в свою очередь будет их проверять и принимать меры, если возникнут какие-то претензии.

«Вводятся нормы в отношении главы города и депутатов городского Совета о предоставлении ими сведений о доходах, расходах губернатору Брянской области, проверке достоверности и полноты указанных сведений губернатором Брянской области, и об установлении порядка по принятию мер в случае неисполнения указанными лицами требований законодательства о противодействии коррупции», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, губернатор Брянской области получит право увольнять главу администрации Брянска через суд. Это может случиться, если мэр не будет соблюдать законодательство о противодействии коррупции.

Помимо этого в устав города вносятся и другие изменения. К примеру, теперь к вопросам местного значения относится контроль за модернизацией и строительством объектов теплоснабжения. Также новая версия устава регулирует и сроки назначения даты выборов нового главы города, если предыдущий прекратит свои полномочия досрочно. С момента отставки до выборов, в соответствии с поправками, должно пройти не более шести месяцев.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас главой городской администрации Брянска является Александр Макаров, который заменил на этом посту Вячеслава Тулупова в конце 2015 года. Позже Вячеслав Тулупов был назначен Уполномоченным по правам человека в Брянской области.

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