Пентагон: пятая часть военных объектов США является бесполезной

Вашингтон, , 08:04 — REGNUM Пентагон признал 19% всех объектов вооруженных сил США ненужными. Об этом говорится в отчете министра обороны Соединенных Штатов Джеймса Меттиса, направленном членам комитета Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил, передает 18 октября ТАСС.

Как следует из отчета, у армии США порядка 19% инфраструктуры являются избыточным и Вашингтону следует отказаться от этих объектов с целью перераспределения ресурсов. Так, ненужными оказались 29% объектов сухопутных сил и 28% военных объектов ВВС США.

«Мы тратим деньги налогоплательщиков на обслуживание зданий и объектов, которые вооруженным силам просто не нужны», — отметил конгрессмен Адам Смит, распространивший соответствующий документ.

Отчет о ситуации в военной инфраструктуре США был подготовлен министерством обороны и был запрошен в рамках закона о направлениях деятельности ведомства на 2016 год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении усилить вооруженные силы страны «как никто прежде». Согласно принятому в сентябре законопроекту о бюджете Пентагона, на 2018 год ему выделено порядка $700 млрд. Однако глава Белого дома пообещал увеличить бюджет до $800 млрд.

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