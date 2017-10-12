Трамп заявил об увеличении бюджета Пентагона до $800 млрд

Вашингтон, , 14:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что армия США вооружена современным оружием, способным поразить 97% баллистических ракет противника в случае необходимости.

По его словам, к тому, что власти США закупают для Вооруженных сил страны, стоит приглядеться.

«Мы закупаем истребители и военное оборудование, мы построили лучшую военную технику в мире. У нас есть ракеты, способные сбить ракеты в воздухе в 97% случаев», — сказал Трамп.

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На вопрос о том, готов ли глава Белого дома задействовать этот арсенал в случае атаки Пхеньяна, Трамп не ответил, сказав, что не хочет говорить об этом.

Он уточнил, что намерен усиливать вооруженные силы страны и делать это он будет «как никто прежде». Говоря о выделенных Пентагону средствах на 2018 финансовый год, Трамп уточнил, что сумма будет близка к $800 млрд.

Согласно принятому в Сенате законопроекту о бюджете Пентагона, на 2018 финансовый год ему будет выделено порядка $700 млрд, из них $640 млрд пойдут на закупку вооружений, выплату зарплат военным и поддержание боеготовности войск, еще $60 млрд — на продолжение операций за рубежом, в том числе в Сирии, Ираке, Афганистане и в других странах.

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Позже из-за обострения противостояния на Корейском полуострове Сенат поддержал выделение $8,5 млрд на усиление противоракетной обороны страны. Число ракет-перехватчиков наземного базирования должно быть увеличено до 28 единиц.