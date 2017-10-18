Пушков: «Происходящее сейчас в Киеве – вовсе не эпизод»

Москва, , 01:03 — REGNUM Число людей, недовольных политикой украинского президента Петра Порошенко, увеличивается, о чем говорят последние события в Киеве, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

«Украина вступает в фазу острой нестабильности. Число недовольных правлением Порошенко растет. Происходящее сейчас в Киеве — вовсе не эпизод», — написал он.

Напомним, в Киеве назревает очередной майдан. Акция протеста инициирована бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.

16 октября он провел митинг в Харькове и призвал сторонников собраться 17 октября в Киеве на улице. Цель — потребовать создания антикоррупционного суда, отмены депутатской неприкосновенности и более прозрачной системы выборов.

Утром 17 октября в украинской столице началась протестная акция «Всеукраинский сбор». Кроме «Движения новых сил» (партия Саакашвили) на улицу вышли ультраправые партии - «Свобода», «Самопомощь» и «Национальный корпус».

Всего у здания Верховной рады собрались порядка шести тысяч человек.

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