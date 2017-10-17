Около 6 тыс. человек вышли на акцию протеста в Киеве

Киев, , 15:44 — REGNUM На акцию протеста в Киеве пришли около 6 тыс. человек. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел (МВД) страны Артем Шевченко.

«Фактически мы оцениваем 4−4,5 тыс.(участников) было в правительственном квартале, еще 1,5 тыс. под Нацбанком Украины (НБУ), — заявил Шевченко. — Мы считаем, что наши силы абсолютно адекватны тому количеству участников акции, которые были заявлены и которые де-факто есть».

При этом Шевченко добавил, что протест в городе проходит спокойно и мирно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября в центре Киева проходит крупный митинг, который организовали ряд общественных объединений и политически сил.

Активисты требуют создать антикоррупционный суд, новые избирательные права, а также ограничить депутатскую неприкосновенность.

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