Багдад прокомментировал опасность гражданской войны в Ираке

Багдад, , 23:36 — REGNUM Багдад не допустит разжигания гражданской войны в Ираке, заявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, 17 октября сообщает Anadolu.

«Я не позволю Ираку стать жертвой гражданской войны… Как я уже неоднократно говорил, власть федеральной администрации должна распространяться на территорию всей страны», — заявил иракский премьер-министр.

Напомним, обострение отношений между региональным правительством Курдистана и Багдадом произошло 25 сентября, когда референдум о независимости Иракского Курдистана прошёл не только на территории Курдского автономного района, но и на спорных территориях, включая богатый нефтью Киркук.

Читайте также: В Курдистане объяснили, почему отряды пешмерга покинули Киркук

В 2014 году, когда боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вытеснили правительственные войска из западных и северных районов Ирака, Эрбиль установил контроль над спорными северными территориями в провинциях Киркук, Найнава, Дияла и Салах-эд-Дин.

Ранее в центральном правительстве Ирака сообщили о том, что иракские войска установили контроль над крупными нефтяными месторождениями в провинции Киркук.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Ирака прокомментировал ситуацию в Киркуке