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В Курдистане объяснили, почему отряды пешмерга покинули Киркук

Политика

Правительственные войска Ирака взяли под контроль стратегические нефтяные месторождения в спорной с курдами провинции Киркук

Багдад, 17 октября 2017, 21:31 — REGNUM  Вывод курдских отрядов пешмерга из Киркука стал результатом «одностороннего решения», принятого местными курдскими лидерами, заявил президент Иракского Курдистана Масуд Барзани, 17 октября сообщает Anadolu.

«То, что произошло в Киркуке (вывод отрядов пешмерга) стало результатом односторонних решений, принятых местными политиками курдского региона», — заявил Барзани.

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«Эти решения привели к полному выводу войск пешмерга (из Киркука)», — добавил президент Иракского Курдистана.

Напомним, ранее в Багдаде заявили, что правительственные войска взяли под контроль стратегические нефтяные месторождения в спорной с курдами провинции Киркук.

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