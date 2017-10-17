Кубань: в проведении референдума за прямые выборы отказать

Краснодар, , 16:28 — REGNUM Референдума о возврате прямых выборов глав муниципальных районов в Краснодарском крае пока не будет. В его проведении инициативной группе жителей региона было отказано. Как стало известно на сегодняшнем заседании краевого избиркома, в оформлении заявления, поданного в начале октября, были выявлены нарушения — ошибки обнаружились в паспортных данных шести человек.

Сдаваться на этом активисты не собираются. Отметим, что это уже второе подобное заявление. Первое, поданное год назад, постигла та же участь.

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По словам представитель инициативной группы Леонида Запрудина, официальный ответ, который они должны получить в течение нескольких дней, изучат юристы, а после устранения ошибок заявление будет подано повторно, пишет портал Юга.ру.

«Мы считаем, что какими бы плохими ни были выборы в России, выборы должны быть, и народ нужно приучить к ним. Это наша позиция», — отметил Запрудин.

Добавим, что если заявление инициативной группы пройдёт через избирком, оно будет передано в заксобрание края, где депутаты решат, соответствует ли законодательству предлагаемые на референдум вопросы. Если ответ будет положительный, инициативной группе останется собрать в установленные законом сроки подписи 2% избирателей Краснодарского края. Затем вопрос о возврате выборов мэров и глав муниципальных образований будет вынесен на общекраевой референдум.

Как сообщало ИА REGNUM, от прямых выборов мэров и глав районов в Краснодарском крае депутаты отказались ещё в конце 2014 года. Согласно внесённым в закон «О местном самоуправлении» изменениям, глав муниципальных район и глав городов выбирают из числа депутатов местных советов и дум. Городом, помимо мэра, управляет и глава местной администрации — сити-менеджер, принимаемы на эту должность по контракту. А вот выборность глав городских и сельских поселений в регионе сохранилась.

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Переходить на новые условия формирования местных органов власти ан Кубани начали уже с 2015 года. Тогда состоялось назначение десяти глав, в 2016 — семи. Ещё 27 глав районов планируется назначить до 2019 года.

Кубань — не единственный регион, где идёт борьба за возврат прямых выборов глав городов и районов. Буквально в конце прошедшей недели — 13 октября — в проведении подобного референдума было отказано инициативной группе в Ростове-на-Дону. В документах было выявлено несоответствие требованиям федерального и областного законодательства, Уставу Ростовской области. Также на необходимости возврата к прямому волеизъявлению граждан на выборах мэров настаивают и в Волгограде, и в Астрахани.

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