Шансы вернуть прямые выборы мэра Ростова-на-Дону мизерны

Ростов-на-Дону, , 08:08 — REGNUM В проведении референдума отказать. Такой вердикт вынесла избирательная комиссия Ростовской области по проведению референдума о прямых выборах мэров на Дону, передаёт ИА REGNUM 13 октября.

«Демократического чуда в Ростовской области не случилось. Инициативной группе по проведению референдума отказали. Сейчас выясняем, на каком основании», — написал на своей странице в социальной сети Facebook с пометкой «срочно» омбудсмен по защите прав предпринимателей, член политической Партии роста Александр Хуруджи.

Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в облизбиркоме, отметив, что в документах выявлено несоответствие требованиям федерального и областного законодательства, Уставу Ростовской области.

Таким образом, у Ростовской области остался один призрачный шанс вернуть прямые выборы мэра. Его использует региональное отделение партии «Справедливая Россия». Как показывает практика, власть не имущим добиться поставленных целей удаётся далеко не всегда.

Напомним, два региональных отделения политических партий России пытаются вернуть прямые выборы мэра Ростова-на-Дону и глав муниципалитетов. Теперь осталось пойти другим путём.

«Есть более простой путь. Если мы соберём 20 тыс. подписей и будет создана инициативная группа по изменению областного закона, тогда не надо проводить референдумы в городах региона. В этом случае будет изменён региональный документ, который, в свою очередь, повлечёт изменения в уставе города. И вновь будет возвращена процедура прямых выборов. Инициативная группа в избирательной комиссии Дона уже работает. В ближайшее время она получит право собирать подписи», — сообщил депутат Ростовской-на-Дону городской думы Анатолий Котляров.

Ранее об идее возвращения прямых выборов глав городов и районов на Дону в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказался директор института социологии и регионоведения Южного федерального университета Антон Сериков. По его мнению, отдельный референдум по возвращению прямых выборов глав муниципальных образований в Ростовской области проводить не имеет смысла.

«Это затратное мероприятие, которое может не собрать необходимого количества участников, и тогда оно будет проведено зря. Хочу напомнить, как до возникновения единого дня голосования с трудом собирали избирателей на различные голосования в течение года, подобное может повториться и с этим референдумом», — не исключает такого поворота событий эксперт.

Стоит обратить внимание, что участники социологических опросов скептически оценивают свои возможности повлиять на политику, в том числе с помощью участия в выборах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Дону прямые выборы глав городов и районов были отменены в 2014 году путём изменения областного законодательства. С этого времени руководители муниципальных образований избираются из составов представительных органов, главы администраций проходят конкурсный отбор и назначаются по контракту.

«На мой взгляд, сама идея была не очень хорошо придумана и не очень хорошо обоснована. Во-первых, произошла очень серьезная делегитимизация местной власти. Глава города не избирается горожанами, а избирается депутатами, он один из них. То есть он не воспринимается как полновесный руководитель города. Глава администрации назначается путём сложной процедуры и тоже не воспринимается как легитимный руководитель. Кто из них главнее — непонятно. А в нашей административной традиции, когда нет единоличного руководителя, начинается разброд и шатание, и это не способствует решению тех задач, которые возложены на местное самоуправление», — отмечал годом ранее ростовский политолог Юрий Гиренко.

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