Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия Карачаево-Черкесии

Москва, , 10:14 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 100-летия Карачаево-Черкесии. Документ о том, что юбилей будет отмечаться на государственном уровне, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает корреспондент ИА REGNUM. Президент поручил органам государственной власти РФ и органам местного самоуправления начать подготовку к юбилейной дате.

Стоит отметить, что с момента празднования 25-летия Карачаево-Черкесской республики не прошло еще и месяца, а тут грядет новый юбилей — 100-летие Карачаево-Черкесии. Может возникнуть закономерный вопрос, как такое может быть?

Для того, чтоб прояснить ситуацию, необходимо обратиться к истории республики. 100-летний юбилей Карачаево-Черкесии восходит своими корнями к 12 января 1922 года, когда нынешняя республика стала самостоятельным образованием и вошла в состав Юго-Восточной области России в качестве автономной области. До этого события в течение трех лет, начиная с 1918 года, Карачаево-Черкесия была частью Кубанской Советской республики, позже Северо-Кавказской Советской республики, а с 20 января 1921 года частью Горской автономной Советской Социалистической Республики.

Центром новой Карачаево-Черкесской автономной области стала станица Баталпашинская, переименованная за свою историю трижды — сначала в город Сулимов, потом Ежово-Черкесск и, наконец, получившая современное название Черкесск.

С 16 октября 1924 года КЧАО стала входить в Северо-Кавказский край. Спустя два года — 26 апреля 1926 года — она была разделена на Карачаевскую автономную область и Черкесский национальный округ. И только один район — Баталпашинский остался в составе Северо-Кавказского края.

В 1957 году Черкесская автономная область была преобразована в Карачаево-Черкесскую автономную область в составе Ставропольского края, ей также были переданы Зеленчукский, Карачаевчкий и Усть-Джегутинский районы Ставропольского края.

Вновь стала самостоятельным регионом Карачаево-Черкесия в 1990 году, выйдя из состава Ставропольского края и став советской социалистической республикой в составе РСФСР. В 1992 году была создана Карачаево-Черкесская Республика в том виде, в котором она существует уже 25 лет.

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