Глава МИД РФ: Кадыров создал систему возвращения российских детей на родину

Москва, , 16:37 — REGNUM Авторитет главы Чечни Рамзана Кадырова в арабском и исламском мире помогает возвращать российских детей на родину. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Кадыров смог создать систему поиска детей, которые были вывезены родителями в те страны, где идут боевые действия, отметил руководитель внешнеполитического ведомства.

«Благодаря инициативам руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова, при нашей активной поддержке сейчас налажена система, которая позволяет отыскивать и возвращать на родину детей», — заявил Лавров 16 октября перед участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в ходе панельной дискуссии «Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир».

Авторитет главы Чечни в исламском мире, по словам главы МИД РФ, ведомство признает очень важным ресурсом российской внешней политики.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни одним из первых признал наличие проблемы нахождения в странах, где идут военные действия, детей из России, чьи родители, став членами НВФ, убиты или арестованы.

По поручению Кадырова вопросом возвращения детей на родину занялся его представитель в странах Ближнего Востока и Северной Африки, сенатор от Чечни Зияд Сабсаби. Его усилиями удалось вернуть в Россию уже около двух десятков детей. Всего же, по словам чеченского лидера, в Ираке и Сирии могут находиться тысячи несовершеннолетних в возрасте от нескольких месяцев до нескольких лет.

Только в приюте иракского города Мосул пребывают около 120 детей из России и стран СНГ, родители которых вступили в незаконные вооруженные формирования и убиты или находятся в тюрьме. После вмешательства в проблему главы Чечни при Совете по правам человека в РФ создали комиссию, уполномоченную вести переговоры по поиску и возвращению детей.

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Как отмечал сенатор Зияд Сабсаби, всего в поиске и возвращении детей на родину задействованы более 40 человек, в том числе дипломаты и консулы. Эта «работа имеет исключительно важное политическое, социальное и гуманитарное значение», считает Кадыров, так как «ситуация, в которую родители ввергли детей, отправившись с ними на чужую войну, является бесчеловечной».