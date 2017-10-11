Кадыров о спасении российских детей в Ираке: «Сердце обливается кровью»

Грозный, , 17:12 — REGNUM Еще пятерых детей из России удалось вывезти из Ирака представителю главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки, сенатору от Чечни Зияду Сабсаби. Среди спасенных малышей трое мальчиков и две девочки. Старшему из детей шесть лет, а младшей девочке всего несколько месяцев. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров 11 октября написал на своей странице в Instagram.

По словам Кадырова, трое братьев — уроженцы Чечни. Их отец погиб, а мать с четырехмесячной сестрой находится в заключении в Ираке. Для ее освобождения, как отметил Кадыров, принимаются меры, хотя вопрос очень сложно решается.

Еще двое детей — сестры из Дагестана. Их родителей нет в живых.

«Девочкам от четырёх месяцев до трёх лет. Моё сердце обливается кровью, когда пишу эти строки. На какой газават, на какой джихад поехали родители с маленькими детьми? Для чего погибли сами и бросили в земном аду под сотнями тысяч бомб и снарядов этих ангелочков-малышей?» — недоумевает чеченский лидер.

По его словам, таких детей, которые остаются в разрушенных войной городах под развалинами зданий, тысячи. От их родных ежедневно ему приходят видеообращения с просьбами спасти внуков, остающихся в Сирии и Ираке после гибели родителей.

«А когда я днём и ночью на весь мир кричал, что это не джихад, умолял сделать, что возможно, для предотвращения выезда в Сирию, они не пришли и не сказали, что сыновья готовятся попасть в «Иблилисское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Наоборот, меня обвиняли в том, что я мешаю уехать в Сирию», — упрекнул Кадыров тех родителей, который допустили, чтобы их дети вступили в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Самолет с российскими детьми на борту уже скоро приземлится в московском аэропорту «Внуково». Их готовятся встречать уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и глава СПЧ Михаил Федотов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе детского омбудсмена. Уже завтра, 12 октября, дети отправятся на родину в Чечню и Дагестан.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни заявлял, что в приюте иракского города Мосул могут находиться около 120 детей из России и стран СНГ, родители которых вступили в НВФ и убиты или находятся в тюрьме. Он заявил также, что будут предприняты все усилия, чтобы вывезти всех российских детей из зоны военных действий. В августе 2017 года при Совете по правам человека в РФ создали комиссию, уполномоченную вести переговоры по поиску и возвращению детей.

Два месяца назад в списке вывезенных в Сирию и Ирак из различных субъектов России детей значились почти 350 имен. Большинство из них являются уроженцами северокавказских регионов. Сенатору Зияду Сабсаби удалось вывести уже нескольких малышей из зоны боевых действий и приютов, куда попали сироты. Среди них двое уроженцев села Садовое Грозненского района Чечни, чеченская девочка, родители которой погибли, четырехлетний мальчик, которого нашли раненым в Мосуле и другие.

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