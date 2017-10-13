Изгнать «Росатом»: чего требуют от расследования в Литве?

Вильнюс, , 16:35 — REGNUM После объявления в сейме Литвы о начале расследования влияния «Росатома» в Литве и других российских бизнес-структур, члены фракции «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы» сегодня, 13 октября, выдвинули свой список вопросов, на который, по их мнению, необходимо ответить в этом расследовании. ИА REGNUM полностью перевело на русский язык список вопросов консерваторов:

1. Какие физические и юридические лица в Литве представляют/представляли российский концерн «Росатом» и его дочерние предприятия, такие как ASE, Rosatom Overseas, Nuken Technologies?

2. Какую роль в представительстве «Росатома» в Литве играют предприятие Bridge Capital и его партнер Йонас Тамулис?

3. Сколько раз Дарюс Янулявичюс посещал Европейский банк реконструкции и развития в Лондоне? Сопровождал ли его Тамулис? Шли ли дискуссии о создании совместного предприятия «Росатома» и Игналинской АЭС, чтобы можно было участвовать в закрытиях других АЭС на постсоветском пространстве?

4. С какими литовскими политиками и госслужащими Тамулис пытался завязать/поддерживать контакты?

5. Какие литовские физические и юридические лица участвовали в переговорах с «Росатомом» по поводу поставки электричества из АЭС в Островце и Балтийске? (так в оригинале, несмотря на то, что Балтийская АЭС в Калининградской области строилась не у города Балтийск, а в 12 километрах к юго-востоку от города Неман — прим. ИА REGNUM ).

6. Вел ли с «Росатомом» переговоры директор Игналинской АЭС Янулявичюс как частное лицо, и пытался ли он претендовать на должность главы предприятия по поставке электроэнергии с Белорусской и Балтийской АЭС?

7. Правда ли, что об этих действиях Янулявичюса был информирован тогдашний премьер Альгирдас Буткявичюс?

8. Проходила ли на территории Игналинской АЭС при посредничестве члена сейма Миндаугаса Бастиса встреча тогдашнего премьера Буткявичюса с главами Rosatom Overseas?

9. Участвовали ли в проекте закрытия Игналинской АЭС физические или юридические лица, связанные с проектом Белорусской АЭС?

10. Поддерживают ли предприятия Ekobana и Vilstata, которые участвуют в проекте закрытия Игналинской АЭС B19−2, связи с «Росатомом» и с руководством Белорусской АЭС?

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший вице-спикер парламента Литвы Миндаугас Бастис был обвинён в госизмене из-за своих контактов с представителями российской госкорпорации «Росатом». Сейчас проходит процедура вынесения вотума недоверия политику.

Читайте также: В Литве готовы искать и наказывать всех, кто хоть как-то связан с Россией

Читайте ранее в этом сюжете: Литовский политик обвинён в госизмене из-за «Росатома»