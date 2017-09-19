Не стоит драматизировать ситуацию: алтайские единороссы — о явке на выборы

Барнаул, , 10:39 — REGNUM В Алтайском крае признают, что явка избирателей на выборы депутатов уровня городских и сельских округов была достаточно низкой. Вместе с тем председатель комитета по местному самоуправлению Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) Борис Трофимов, выступая сегодня, 19 сентября, на интернет-конференции, заявил, что ситуацию не стоит драматизировать.

«В некоторых муниципальных образованиях, например в Ключевском, Алейском районах, — она (явка, прим. ИА REGNUM ) была около 50%, что свидетельствует как раз о повышенном интересе местного населения к выборам. Считаю, что не стоит «драматизировать» ситуацию, средняя явка по краю около 25% — это неплохой результат. При этом не снижается конкуренция при выдвижении кандидатов. Есть ряд вопросов к части муниципалитетов по реализации законодательства в сфере местного самоуправления, но они никак не связаны с явкой избирателей на выборы», — заявил Борис Трофимов.

Отметим, ещё одной особенностью алтайских выборов стал подозрительно высокий процент досрочного голосования. Однако заместитель председателя АКЗС, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Серов недавно заявил, что попытки подвергнуть сомнению легитимность выборов 10 сентября не имеют под собой никакого основания.

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«Было озвучено заявление представителя Центральной избирательной комиссии Александра Кинева, присутствовавшего в Алтайском крае. По его словам, нарушений процедуры или порядка осуществления тех или иных избирательных действий на избирательных участках выявлено не было. Более того, лидеры политических партий на федеральном уровне, в том числе Геннадий Зюганов, заявили о том, что признают итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года», — подчеркнул единоросс.

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По мнению Сергея Серова, за митингом против отмены выборов в Барнауле, который собиралась провести Мария Прусакова, возглавляющая КПРФ в Алтайском крае, стояла попытка привлечь к себе внимание и имитировать активную деятельность. Он полагает, что возможные спорные вопросы должны решаться в рамках правового поля.

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Действительно, в ходе недавней провокации с митингом в Барнауле первый секретарь алтайского отделения КПРФ Мария Прусакова заявила, в частности, о нарушениях при проведении досрочного голосования.

«Нельзя гнать людей, угрожая им увольнением, досрочно голосовать. Ведь мы же понимаем, что те, кто проголосовали досрочно, их голоса была возможность испортить. Процент испорченных бюллетеней при досрочном голосовании намного выше. Потому что, ставя вторую галочку в бюллетене, где есть голос, отданный за КПРФ, бюллетень портится. Поэтому по итогам актов, где отдельно подсчитали бюллетени досрочного голосования, до 10 сентября за партию «Единая Россия» проголосовало почти 70 процентов, в день голосования — меньше 40», — заявила коммунист.

Руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Андрей Клюзов с ней не согласен.

«Никаких доказательств того, что людей якобы принуждали голосовать заранее и тем более навязывали им какое-то мнение, нет. Об этом неоднократно заявляла председатель крайизбиркома Ирина Акимова. Эти сведения подтвердил и специально посетивший Алтайский край член Центральной избирательной комиссии Александр Кинев, работавший здесь с 7 по 11 сентября. Люди голосовали, в том числе досрочно, в соответствии со своими взглядами, убеждениями и симпатиями», — напомнил Андрей Клюзов.

Напомним, избирательная кампания, состоявшаяся 10 сентября 2017 года в Алтайском крае, стала самой масштабной в Сибири и одной из крупнейших в России. Был разыгран большой пул из 6 157 мандатов. По ее итогам наибольшее количество мандатов получила «Единая Россия». Депутатами городских округов и муниципальных районов от партии власти стали 711 человек (72,7%), а депутатами и главами сельских поселений — 3 900 (78,3%) и 129 человек (65,15%) соответственно.

Кандидаты КПРФ получили 85 мандатов (8,7%), «Справедливой России» — 45, или 4,6%, ЛДПР — 2% мандатов, что в абсолютных цифрах составляет 20 мандатов. Кандидатам Российской партиии пенсионеров за справедливость достается 5 вакантных мандатов, что составляет 0,5% от общего числа.

«С учетом представительства большинства депутатов «Единой России» в городских думах, важно, чтобы «сохранился принцип открытости обсуждения всех острых вопросов… Правда, должна присутствовать и здоровая конкуренция», — отметил лидер алтайских единороссов Александр Романенко.

По его словам, партия большинства готова взять на себя «ответственность за всё, в том числе и за оппозицию».

«В Бийске и Рубцовске предполагается отдать оппозиции посты заместителей председателей представительных органов, также в Бийске оппозиции предложат пост председателя одного из комитетов, а в Барнауле — заместителя председателя комитета. Надеюсь, подобное распределение полномочий позволит депутатам в дальнейшем вести более конструктивный диалог, а также даст возможность партиям представлять свою позицию и продвигать свои проекты и решения», — сказал Романенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, доктор исторических наук, профессор, председатель Алтайского отделения Российской ассоциации политической науки Юрий Чернышов полагает, что низкий показатель явки вряд ли хорош для власти.

«В сочетании с общим падением интереса и доверия к выборам плохая информированность и дает такие низкие результаты по явке. А хорошо ли это для власти, когда 80% граждан могут сказать: «Вы нас даже не представляете?» — отмечал профессор в интервью ИА REGNUM.

О том же самом ранее напомнил и главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

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