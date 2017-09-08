Светлана Шаповалова, , 14:55 — REGNUM

Прогноз алтайского политтехнолога Константина Лукина, озвученный им в интервью ИА REGNUM ровно за месяц до выборов, полностью оправдался. Единственным вероятным скандалом в регионе стала тема досрочного голосования.

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Именно она была рассмотрена в ходе 100-го заседания ЦИК России на видеоконференции с избирательными комиссиями некоторых субъектов Российской Федерации, где 10 сентября пройдут выборы разных уровней.

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Председателя ЦИК России Эллу Памфилову насторожило то обстоятельство, что из 11 избирательных кампаний, где сейчас проходит досрочное голосование, только в Алтайском крае проголосовало уже почти 3% избирателей, тогда как в большинстве других регионов этот показатель крайне низок.

«После отмены открепительных и в силу других изменений избирательного законодательства досрочное голосование становится в некоторых случаях полем для применения технологий, направленных на достижение нужного результата неблаговидными средствами, иначе говоря, для злоупотреблений», — заявила Элла Памфилова.

Для анализа ситуации, получения достоверной информации и консультационной помощи в Алтайский край был направлен член ЦИК России Александр Кинев. Сегодня, 8 сентября, он уже сделал первое заявление.

«Мы обязательно проведем анализ того, как досрочное голосование было проведено и какие результаты оно принесло. Плохо будет, если результаты досрочного голосования покажут, что преимущество получила только какая-то партия или какой-то кандидат. Хорошо будет, если мы увидим разные партии и кандидатов. Это будет свидетельствовать о том, что досрочное голосование не было спланированной, административно сопровождаемой акцией, а явилось результатом свободного волеизъявления», — считает представитель ЦИК РФ.

«Скорее всего мы увидим превалирующее число голосов за одну из партий и её кандидатов, соответственно. Но полагаю, что привод был не из серии «идите, голосуйте за единороссов и кандидатов от единороссов». Он был рассчитан на тех, кто в любом случае за них проголосует», — сделал новый прогноз в интервью ИА REGNUM политтехнолог Константин Лукин. На вопрос о том, что же помешало в таком случае оппозиции привести своих сторонников на досрочное голосование, ответил так: «боязнь подмены конвертов».

Напомним, о принуждении избирателей к голосованию оппозиция заявляла неоднократно и буквально завалила жалобами Алтайизбирком. Правда пока так и не смогла предоставить ни одного доказательства.

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К примеру, после детального изучения всех обстоятельств заявления председателя алтайского отделения Совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислава Андрейчука, избирательная комиссия Алтайского края обратила внимание заявителя на необходимость апеллирования к конкретным фактам.

«В противном случае такие заявления могут быть охарактеризованы как провокационные и направленные на дестабилизацию деятельности избирательных комиссий», — сказано в официальном заявлении Алтайизбиркома.

Между тем, идеей добыть доказательства нарушений и добиться отмены выборов озаботились в КПРФ. Лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова разместила в соцсетях объявление, в котором говорится о готовности выплатить 100 тысяч рублей тем председателям участковой избирательной комиссии, которые будут готовы официально подтвердить поступившее указание портить либо поменять бюллетени. Также известно, что КПРФ, СР и «Яблоко» уже готовят акции протеста, заранее предлагая не признавать результаты выборов.

Между тем, в планы Александра Кинёва входит личное присутствие при этой процедуре на нескольких избирательных участках при подведении итогов голосования. Он также напомнил, что если число досрочно проголосовавших превысит один процент, на избирательном участке будет произведен отдельный подсчет голосов.

«Выборы должны быть открытыми и конкурентными. Если есть какие-либо жалобы, обращайтесь в городскую избирательную комиссию, Крайизбирком. Но утверждения не должны быть голословными. Будет принято справедливое решение по каждой жалобе», — подчеркнул представитель ЦИК РФ.

Константин Лукин, говоря об использовании черных технологий отметил, что видел несколько провокаций против ЛДПР и «Справедливой России».

«Любые чёрные технологии сушат явку. Они используются для того, чтобы у избирателей сложилось мнение, что политика — это грязное дело. И даже может выйти так, что «Единая Россия» своих на выборы приведет, а остальные люди останутся дома. Оппозиция должна понимать (причем — вся оппозиция — даже «Единая Росия» в тех регионах, где она находится в оппозиции), что в день голосования нужно привести больше своих сторонников. Все будет зависеть от явки. Справятся с этой задачей, тогда возможны сюрпризы», — полагает Константин Лукин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 10 сентября 2017 года в Алтайском крае состоится одна из самых масштабных избирательных кампаний в России. Разыграны будут более 6 тысяч мандатов депутатов и глав сельских поселений в 46 районах края. Выборы городских дум пройдут в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Заринске, Новоалтайске и Яровом. Депутатов районного уровня будут выбирать в 46 районах края. Кроме того, 10 сентября 2017 года пройдут повторные выборы депутата в Алтайское краевое Законодательное Собрание по избирательному округу №10 (Ребрихинский и Павловский районы).

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