Насильной вербовке ВСУ на границе подвергается каждый четвертый житель ДНР

Донецк, , 17:03 — REGNUM Работники СБУ пытаются вербовать государственных служащих Донецкой Народной Республики, чтобы те сообщали информацию о нахождении воинских частей и важных объектов инфраструктуры — электроподстанций, тепловых котельных и других гражданских зданий. Об этом сегодня, 11 августа, сообщили в Министерстве государственной безопасности ДНР.

«При пересечении украинского пункта пропуска меня подвергли тщательному досмотру и предъявили мне, что я являюсь госслужащим ДНР. Меня привели в вагончик с надписью «СБУ», и со мной начал общаться один из их офицеров. Он начал задавать вопросы о том, где я живу, работаю, учусь и т. д, есть ли у меня семья и где они находятся. После всего этого у меня потребовали к досмотру все личные вещи, в частности телефон и ноутбук. Вариантов не давать их мне не предоставили. Я предоставил сначала телефон, в котором сотрудники СБУ вначале проверили все мои контакты, личные сообщения, галерею и социальные сети, которые были установлены на телефоне», — рассказал госслужащий ДНР, который был завербован украинскими спецслужбами.

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Курировал диверсионную деятельность завербованного сотрудника государственной службы ДНР специальный представитель СБУ непосредственно в Донецке.

«Мне сказали, что у меня есть два варианта: либо я все подписываю и дальше спокойно еду к родителям, либо остаюсь здесь, и меня передают в местное отделение СБУ, где дальше проводятся следственные мероприятия и мне «шьют» дело по статье «сепаратизм». Я подписал бумагу о том, что буду сотрудничать с СБУ, потому как, на мой взгляд, это было лучше, чем остаться где-нибудь на подвале. После этого меня отпустили. Мне присвоили позывной, сказали, что со мной в ближайшее время свяжется их сотрудник в Донецке и отработает мне задание. Я съездил к родителям, вернулся обратно на территорию ДНР, где никаких проблем при обратном пересечении границы не возникло. В течении недели мне позвонил человек, обратился ко мне по позывному, который мне был предоставлен сотрудниками СБУ».

По словам потерпевшего, ему было поставлено задание сфотографировать подходы к указанным кураторами из СБУ жилым домам.

«Некоторые из зданий почему-то были в центре города. Через дней 10 мне позвонили повторно, дали ещё дополнительные адреса и сказали, что после того, как я всё это сделаю, мне нужно будет скинуть всё. Эти адреса были уже не обычными домами, а электроподстанциями, котельными в населённых районах, военные объекты. После этого стало понятно, что всё это — не так просто, и мне не стоит этого делать. Я очень долго сомневался: с одной стороны, это СБУ, у них есть люди в Донецке, они знают, где я живу и т.д. а с другой — сдавать им такую информацию непонятно для каких целей у меня не было особого желания. Я, не отправляя им ничего, обратился в органы МГБ и предоставил им всю информацию о том, что со мной произошло и что я делал», — отметил молодой человек.

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По данным Министерства государственной безопасности, подобному давлению и вербовкам подвергается примерно каждый четвёртый житель республики, пересекающий линию соприкосновения. Известно, что добровольная явка в МГБ автоматически снимает все обвинения с граждан, которых пыталась завербовать киевская сторона.