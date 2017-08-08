Киевский суд продлил арест гражданина РФ Одинцова, похищенного СБУ в Крыму

Киев, , 17:27 — REGNUM Дарницкий районный суд Киева принял решение продлить до 6 октября арест российского военнослужащего Максима Одинцова, сообщил журналистам адвокат Валентин Рыбин.

Суд выразил уверенность в том, что мера пресечения, не связанная с заключением под стражу, позволит Одинцову скрыться от украинского следствия по месту своего жительства в Крыму.

По информации Валентина Рыбина, следующее судебное заседание назначено на 1 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года прапорщик Максим Одинцов и младший сержант Александр Баранов были похищены на границе сотрудниками Службы безопасности Украины. Российских военнослужащих заманили на пункт пропуска «Джанкой» якобы для передачи им документов о высшем образовании, ранее полученном в украинских вузах.

По заявлению украинской стороны, так как оба похищенных до воссоединения Крыма с Россией являлись военнослужащими ВСУ, то им предъявлены обвинения в дезертирстве и государственной измене. Уголовный кодекс Украины предусматривает по этим статьям наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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