В Латвии снова появится Штаб защиты русских школ

Рига, , 16:25 — REGNUM Русский союз Латвии распространил заявление с критикой решения правительства, согласно которому централизованные экзамены во всех латвийских школах будут проводиться только на латышском языке.

«Русский союз Латвии оценивает это решение как возобновление «военных действий», направленных на изгнание русского языка из системы образования Латвийской Республики. Последняя такая попытка была предпринята в 2014 году. Однако тогда правящие партии, приняв во внимание напряженную международную обстановку и протесты русской общественности, отказались от полного перевода обучения в школах национальных меньшинств на латышский язык», — указано в заявлении.

По мнению представителей партии, в 2014 году высшие должностные лица Латвии сделали ряд заявлений, направленных на достижение мира и взаимопонимания между латышским большинством и русским меньшинством Латвии.

Так, премьер-министр Марис Кучинскис заявлял, что он готов говорить с русскими жителями, «консолидируясь вокруг слова Латвия». Это обеспечило относительное спокойствие в межнациональных отношениях в Латвии в течение последовавших трех лет.

«В 2017 году перемирие было нарушено. Возобновилось наступление правящих националистов на права русскоязычного меньшинства. Очевидно, что запрет на использование русского языка на экзаменах ведет к целям, обратным официально заявленным. У выпускников школ нацменьшинств уже в ближайшем будущем резко ухудшатся результаты централизованных экзаменов, а это, в свою очередь, еще более уменьшит возможности для поступления на бюджетные места в латвийских вузах и негативно повлияет на поступление в ряд европейских университетов», — считают политики.

Недоступность качественного образования, по мнению авторов заявления, понизит в дальнейшем конкурентоспособность на рынке труда. В более далекой перспективе запрет на сдачу экзаменов на русском языке приведет к вынужденному переходу в русских школах на обучение по экзаменационным предметам только на латышском языке.

«Школы нацменьшинств Латвии превратятся в латышские школы для нелатышских детей, что усилит сегрегационный, апартеидный характер латвийской демократии», — считают в Русском союзе Латвии.

Также отмечается, что нынешнее решение о смене языка экзаменов пока не встретило массовых протестов со стороны общественности, что может «вдохновить националистов на новые недружественные шаги против русского населения Латвии». Для их предотвращения Русский союз Латвии готов инициировать акции протеста против подобной политики правительства.

«В этих целях считаем целесообразным возобновление деятельности Штаба защиты русских школ. О времени и месте первых акций будет заявлено позже», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 8 августа правительство Латвии одобрило два проекта правил министерства образования, согласно которым языком сдачи экзаменов в 9 и 12 классе во всех школах Латвии станет государственный язык — латышский.

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