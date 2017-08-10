В Латвии продолжают критиковать новые правила сдачи экзаменов

Рига, , 17:17 — REGNUM Сдача экзаменов в школах нацменьшинств только на латышском языке не обоснована ни с точки зрения педагогики, ни с точки зрения разумного управления, заявила латвийский правозащитник Елизавета Кривцова, сообщает портал Mixnews.lv.

«Я оцениваю эти поправки однозначно — они направлены против интересов детей, поскольку они ни педагогически, ни управленчески не обоснованы. Ни с того, ни с сего Шадурскис решил, что мы вот сейчас поменяем язык сдачи экзаменов. Не обсуждается, как это повлияет на билингвальные программы, что надо менять», — сказала юрист.

Знания латышского — не единственная цель учебы в школе, подчеркнула она.

«Вообще, нужно ли это для улучшения знаний? Все обоснования опираются на то, что это улучшит знание латышского языка. Возможно, да. Но знание латышского языка — это не единственная задача образования. Все-таки у образования есть несколько целей, которых мы должны достичь, чтобы ребенок гармонично развивался. В данном случае все обоснования — очень спекулятивные, они очень политические: вот, давно пора, что мы десять лет их терпим, давайте наконец-то возьмем и сделаем. Такое, в двух словах, обоснование. Понятно, что с таким обоснованием никакие серьезные педагогические изменения не вводятся. И если говорить про контекст, то сейчас как раз разрабатываются изменения самого стандарта образования, самого подхода к образованию, и вдруг, ни с того, ни с сего, давайте введем это! Это лишняя нагрузка на школу и совершенно не связано с хоть какими-то интересами детей и улучшением уровня их образования», — заявила правозащитник.

Министр образования ввел новые правила по своей прихоти, не считаясь с научными обоснованиями, и это значительно ухудшит результаты экзаменов, считает она.

«Тяжело всерьез относиться к этой инициативе, это исключительно субъективная «хотелка» министра, чтобы латышизировать русские школы. На уровне Сейма провести не получилось, так через Кабинет министров мелкие пакости сделаем. Я только так к этому отношусь. Несомненно это скажется на результатах экзаменов в сторону их понижения. Потому что это дополнительная нагрузка на учителей и учеников. Это в первую очередь коснется детей, у которых с языками не очень хорошо. С родным, с латышским или с английским. Мы должны дать шанс такому ребенку показать свои знания, например, в естественных науках, если он в них лучше разбирается. Это даст ему лучший шанс в жизни, чем требование знать одновременно все без всяких исключений. Это коснется и слабых, менее мотивированных учеников, у которых, может быть в семье не все в порядке, которые не справляются с этой повышенной нагрузкой. Он знает математику — надо дать ему шанс пробиться через эти его способности. Ну, а то, что предлагает Шадурскис — это выдвижение повышенных требований для всех, так что стоит ожидать снижения результатов экзаменов», — отметила Елизавета Кривцова.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 8 августа правительство Латвии одобрило два проекта правил министерства образования, согласно которым языком сдачи экзаменов в 9 и 12 классе во всех школах Латвии станет государственный язык — латышский.

Напомним, ранее мэр Вентспилса Айварс Лембергс также раскритиковал нововведение, назвал его «угрозой безопасности Латвии».

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