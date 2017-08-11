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Россия привела ПВО Дальнего Востока в боеготовность из-за КНДР

Политика

«Происходящее сейчас вокруг Северной Кореи не может не вызывать у нас чувство обеспокоенности»

Россия привела ПВО Дальнего Востока в боеготовность из-за КНДР
Иллюстрация: Mil.ru
С-400

Владивосток, 11 августа 2017, 14:22 — REGNUM  Силы противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации, размещенные на Дальнем Востоке, приведены в состояние повышенной боеготовности из-за ситуации вокруг КНДР. Об этом заявил РИА «Новости» сенатор Виктор Озеров, который ранее возглавлял комитет Совета Федерации по обороне и безопасности.

«Происходящее сейчас вокруг Северной Кореи не может не вызывать у нас чувства обеспокоенности и понимания необходимости принятия дополнительных мер, чтобы обезопасить нашу территорию, — сказал он. — Силы ПВО и ВКС укреплены в Дальневосточном регионе».

По его словам, зоны возможных пусков ракет Северной Кореи в настоящее время «находятся под повышенным вниманием».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 августа 2017 г. глава Белого дома Дональд Трамп призвал руководство КНДР отказаться от угроз в адрес Вашингтона, заявив, что в противном случае Пхеньян может столкнуться с «огнем и яростью, которых мир еще не видел никогда».

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