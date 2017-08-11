Северная Корея продолжает дирижировать рынками

Москва, , 11:28 — REGNUM Уходящая неделя прошла под знаком геополитики и завершается в том же ключе. Инвесторы продолжают бежать от рисков на фоне дальнейшей эскалации напряженности между США и КНДР, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников.

Хотя, по его мнению, слова американского министра обороны Джеймса Маттиса о том, что Штаты предпочитают дипломатический подход к угрозам Северной Кореи, принесли некоторое облегчение торговым площадкам, затормозив ралли защитных активов. В целом же ситуация остается напряженной, продолжая подрывать позиции рисковых активов.

«На фоне недавнего продолжительного роста фондовых индексов США многие участники рынка начали задаваться вопросом, когда наступит коррекция. И ситуация с Кореей послужила тем самым драйвером фиксации прибыли на рекордных максимумах. Поскольку пока предпосылок для разрешения конфликта не наблюдается, откат бенчмарков на этой теме может продолжиться», — пояснил Мельников.

«В ответ на сохраняющуюся внешнюю нервозность российские площадки 11 августа тоже открылись в минусе. Причем РТС уже в начале торгов теряет около 1%. Рубль открылся гэпом вниз, отыгрывая общий негативный настрой в отношении риска, а также продолжающийся отскок котировок нефти от достигнутых вчера 2,5-месячных максимумов. Попытки Brent продвинуться выше $53 встретили сопротивление на отметке %56,63, откуда актив обвалился под $52 и сегодня отметился на минимуме $51,38», — привел цифры эксперт.

«Несмотря на то, что сообщения о том, что в июле ОПЕК нарастила добычу максимально в 2017 году, не были неожиданностью для рынков, игроки воспользовались докладом ОПЕК как сигналом к фиксации прибыли на привлекательных уровнях. 11 августа на очереди — отчет МЭА, который может ослабить давление на котировки, если укажет на движение рынка в сторону баланса», — считает Мельников.

«Тем временем на валютных рынках внимание приковано к сегодняшней статистике по инфляции в США, которая задаст тон всем долларовым парам. Если CPI приятно удивит на контрасте со вчерашним отчетом по ценам производителей, американская валюта снова попытается привлечь спрос», — полагает эксперт.