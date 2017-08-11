Австралия пообещала помочь США в случае атаки КНДР

Канберра, , 08:33 — REGNUM Австралия готова прийти на помощь Вооруженным силам США, если Северная Корея атакует американские объекты. Об этом, как передает RT, заявил премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл.

«Если случится атака на США со стороны КНДР, Австралия окажет американцам помощь точно так же, как и США оказали бы помощь нам, если бы на нас кто-то напал», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 августа 2017 г. президент США Дональд Трамп призвал КНДР отказаться от угроз в адрес США, заявив, что в противном случае Пхеньян может столкнуться с «огнём и яростью, которых мир еще не видел никогда».

Глава Белого дома не уточнил, что он имел в виду, однако ряд аналитиков расценили слова президента как угрозу нанесения ядерного удара.

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