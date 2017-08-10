Выборы в столице Камчатки могут стать самыми провальными по явке

Петропавловск-Камчатский, , 05:56 — REGNUM В столице Камчатки 10 сентября состоятся выборы депутатов местной думы, в которую сейчас претендуют 153 человека — представители четырех партий и всего 6 самовыдвиженцев. Опросы населения, которые проводит один из местных телеканалов на улицах города, показывают, что местные жители не знают своих действующих депутатов в думе, не знакомы с претендентами на кресла в этом органе власти, и более того, не считают нужным идти на выборы, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Политическая жизнь в Петропавловске-Камчатском сейчас замерла. От кандидатов в депутаты никакой активности.

«Мы уже несколько раз выходили на улицы города с вопросами о предстоящих выборах. Один из них касался действующих депутатов. Как выяснилось, подавляющее большинство респондентов не знает своих депутатов по своему же избирательному округу. Другой опрос касался того, знают ли люди о выборах и пойдут ли голосовать. Здесь также большинство ответов были отрицательными. Эти результаты, на наш взгляд, отражают реальное настроение в обществе. Выборы эти по тем или иным причинам просто не интересны большинству», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM представитель телекомпании «Лукоморье ТВ».

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Политолог Андрей Веськин считает, что подобная ситуация свидетельствует лишь об одном — предстоящие 10 сентября выборы могут стать самыми провальными по явке населения.

«Сомневаться в опросах, которые мы видим по местному ТВ нет никаких оснований — говорят живые люди, они прямо отвечают на поставленные вопросы. Эти срезы показывают, что избиратели не заинтересованы в выборах и ничего не знают о кандидатах. Это минус большой процент по явке. Кроме того, напомню, что выборы проходят 10 сентября — если будет хорошая погода, то большинство останется на даче. Это еще минус значительный процент. Если в ближайшее время общая ситуация не изменится, то кандидату для победы достаточно будет привести на участок своих друзей, или собрать подписчиков из социальных сетей. И эти выборы могут стать самыми провальными по явке. Но все, конечно, после даже таких выборов будут считать себя избранными на демократических «всеобщих выборах», — отметил политолог.

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Как сообщало ИА REGNUM, за месяц до голосования, в Петропавловске-Камчатском, не наблюдается никакой предвыборной борьбы. Кампания проходит практически в полной тишине. О встречах кандидатов с населением ничего не слышно, не видно листовок, нет плакатов. В думу столицы региона баллотируются 153 человека. Это претенденты по спискам четырех партий — «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», а также по двухмандатным округам.