Жириновский пошел «паровозом» на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, , 09:00 — REGNUM Действующие депутаты, работники образования, культуры, представители бизнеса, общественные деятели — избирком Камчатки обнародовал список из 153 фамилий кандидатов, претендующих на 32 места в думе Петропавловска-Камчатского, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Выборы будут проходить по смешанной системе — половину изберут по спискам партий, а вторую — по двухмандатным округам. В списочных составах партий в глаза бросается только одна фамилия — Жириновский. Депутат Госдумы Владимир Вольфович, как выяснилось, возглавил список ЛДПР и идет первым номером. Кроме того, пользователи социальных сетей уже распространяют и его обращение к жителям Петропавловска.

«Наличие «паровозов» в списках партий — не новая схема. Партии пользуются известностью и популярностью некоторых своих членов, которые должны привлечь максимальное количество голосов, но потом эти «паровозы» передают свои мандаты другим кандидатам по списку. Однако наличие такой фигуры как Жириновский в списках на, прямо скажем, не самые масштабные выборы региона, немного удивляет. Другим партиям явно не нашлось чем ответить в данном контексте», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM политолог Андрей Веськин.

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Всего в выборах в думу Петропавловска участвуют четыре партии. Общий список «Справедливой России» возглавил глава местного отделения этой партии Михаил Пучковский, который по итогам выборов вряд ли променяет свое кресло в региональном парламенте на место в местной думе. КПРФ ведет за собой секретарь местного отделения Сергей Ванюшкин, который, как предполагают эксперты, вполне может забрать себе мандат депутата городской думы. Список «Единой России» возглавила министр социального развития и труда региона Инесса Койрович, которую губернатор Владимир Илюхин вряд ли отпустит в думу.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в столице Камчатки проходят в режиме «тишины». Кандидатов не слышно и не видно. Более того, проводимые в городе опросы показывают, что местные жители не заинтересованы в выборах, они не знают действующих депутатов и кандидатов, не хотят идти на выборы. Эксперты предполагают, что явка будет провальной.