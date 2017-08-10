Турция надеется урегулировать «проблемы» в отношениях с РФ

Анкара, , 12:51 — REGNUM Запрет на поставки некоторых турецких продуктов на рынок Российской Федерации до сих пор действует, поэтому правительство Турции подумывает над «ответными мерами». Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи по итогам встречи с членами правления Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD).

«Негативные шаги российской стороны будут иметь политические последствия, от правительства Турции будут требовать ответных мер», — сказал министр.

При этом Зейбекчи добавил, что товарооборот между странами так и не вернулся на докризисный уровень 2015 г. По его словам, Анкара и Москва пока не смогли решить вопрос по поставкам томатов и ряда других наименований продукции на российский рынок.

«Мы также не смогли договориться по вопросу упрощения визового режима, — добавил министр. — Несмотря на снятие ограничений на автомобильные грузоперевозки, визовые пошлины остались настолько высокими, что делают невыгодными транспортные перевозки».

По его словам, власти Турции, выступающие за урегулирование всех проблем в отношениях с РФ, возлагают надежды на российско-турецкие переговоры, намеченные на 17−19 августа в Измире.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ограничительные меры против Турции Москва ввела после того, как 24 ноября 2015 г. турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией. Тогда погиб российский военный летчик Олег Пешков. Санкции включали в себя запрет на поставку в Россию турецкой сельхозпродукции. После некоторой нормализации отношений летом 2016 года санкции были частично сняты.

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