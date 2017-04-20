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Ткачев: Турецким помидорам не место на российском рынке

Экономика
Свои должны быть
Помидоры Помидоры

Москва, 19 апреля 2017, 21:29 — REGNUM  

Власти Российской Федерации не собираются разрешать поставки томатов из Турции. Такое заявление сделал сегодня, 19 апреля, министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

Он заявил, что правительство не планирует снимать запрет на поставки турецких помидоров, так как считает необходимым поддерживать российских производителей.

«Позиция правительства — нет, мы помидорный рынок открывать не собираемся, будем поддерживать прежде всего отечественного товаропроизводителя», — сказал Ткачев в интервью телеканалу «Россия 24», отвечая на вопрос о возможном снятии запрета на ввоз турецких томатов.

Ткачев подчеркнул, что у российских сельхозпроизводителей есть три-пять лет на то, чтобы полностью закрыть дефицит по овощам.

«Россия сама способна кормить свой народ огурцами, помидорами, зеленью. Все, что мы закупали раньше из других стран и тратили сотни миллионов долларов. Мы должны поддерживать эту надежду», — сказал Ткачев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, долгое время не могли перейти от слов к делу в вопросе поддержки сельского хозяйства. Только после введения антироссийских санкций странами Запада в 2014 году и введения российских ответных мер в виде продовольственного эмбарго власти смогли осуществить некоторые программы поддержки сельского хозяйства.

Санкции против Турции Москва ввела после того, как 24 ноября 2015 года турецкие ВВС намерено сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией. Тогда погиб российский военный летчик Олег Пешков. Санкции включали в себя запрет на поставку в Россию турецкой сельхозпродукции.

После некоторой нормализации отношений летом 2016 года санкции были частично сняты. Однако запрет на поставку ряда сельхозпродуктов из Турции продолжает действовать.

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