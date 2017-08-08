«Вроде есть, а вроде нет»: на выборах Камчатки спокойствие и тишина

Петропавловск-Камчатский, , 06:12 — REGNUM В столице Камчатки завершилась регистрация кандидатов в депутаты городской думы. Из 190 выдвинутых претендентов, процедуру проверки документов прошли только 153 человека. Резкое сокращение произошло в основном из-за «Коммунистов России», которые не собрали необходимые подписи, проблемы с документами были и у еще нескольких претендентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избиркоме Петропавловска-Камчатского.

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В выборах депутатов думы столицы Камчатки примут участие четыре партии — ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Единая Россия». Кампания проходит по смешанной системе — половина депутатов будет избрана по спискам партий, а часть по двухмандатным округам.

Что касается списков, то в них 88 кандидатов. Партия «Справедливая Россия» выдвинула 19 человек, КПРФ — 18, ЛДПР — 24, «Единая Россия» — 27. По двухмандатным округам: ЛДПР — 15, КПРФ — 16, «Справедливая Россия» — 12, «Единая Россия» — 16, самовыдвиженцев, дошедших до финиша регистрации осталось 6.

В думе Петропавловска 32 места, таким образом, конкурс на одно кресло — 5 человек.

Как отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Веськин, ждать от предстоящих выборов в городскую думу чего-то особенного не стоит.

«Выборы проходят, я бы сказал, по принципу «они вроде есть, а вроде и нет». Все тихо, спокойно, как будто в политической жизни города ничего и не происходит. И это говорит о лишней самоуверенности кандидатов. Явка наверняка будет крайне небольшой», — сказал собеседник агентства.

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Выборы в думу Петропавловска-Камчатского пройдут в Единый день голосования 10 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, проведенный в столице Камчатки опрос, показал, что местные жители не знают действующих депутатов по своему избирательному округу. В социальных сетях такую ситуацию охарактеризовали как «позор» для депутатского корпуса.

Напомним, в Единый день голосования в сентябре 2016 года на Камчатке состоялись выборы депутатов регионального Законодательного собрания. Кандидаты «Единой России», выигравшие выборы, взяли сразу 21 мандат из 28 возможных. ЛДПР и КПРФ досталось по 3 мандата, а «Справедливой России» — 1.