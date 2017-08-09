Киев, , 01:01 — REGNUM Помогут ли Украине поставки американских ПТРК? Пентагон рекомендовал Белому дому поставить Киеву ПТРК FGM-148 Javelin. Данное сообщение СМИ не получило со стороны президента ни подтверждения, ни опровержения, однако официальный представитель президентской администрации сообщил, что США поддерживают Украину в постоянном режиме. Ситуацию анализирует военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

У Javelin сравнительно небольшая дальность действия (2,5 км против 5 км у ПТРК второго поколения), есть и другие минусы. Однако технические особенности FGM-148 Javelin упрощают процесс стрельбы и позволяют стрелку (обладающему минимальной квалификацией) менять позицию сразу после выстрела, тем самым избегая риска попасть под ответный огонь. К тому же траектория полета ракеты — уход вверх и пикирование на цель — позволяет поразить танк сверху, а состоящие на вооружение ЛДНР танки Т-64 и Т-72 пробиваются таким выстрелом почти со 100%-ной вероятностью. Такая поставка действительно повысит возможности украинской армии по борьбе с бронетехникой, хотя стоит также учитывать, что, будучи атакующей стороной, она в большей степени использует танки, нежели войска ЛНР и ДНР, действующие в обороне и контрнаступлении.

В целом данный шаг Вашингтона можно рассматривать как провокацию, на которую было бы резонно дать ответ с целью недопущения последующих действий, подобных этому. В качестве ответа резонным могло выглядеть симметричное усиление противотанковых возможностей Донецка и Луганска, осуществленное с помощью российских ПТРК «Корнет».

О возможностях противодействия Javelin и о том, почему необходимо поддержание баланса сил в зоне конфликта, читайте здесь: США могут вооружить Украину ПТРК Javelin: как отвечать России?

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