Представитель НАТО о визите Путина в Абхазию: «Наносит вред»

Брюссель, , 11:54 — REGNUM Визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Абхазию наносит ущерб международным усилиям по поиску мирного и согласованного урегулирования конфликта. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил представитель НАТО.

«Визит Путина в грузинский регион в девятую годовщину вооруженного конфликта наносит вред международным усилиям по поиску мирного решения путем переговоров», — сказал источник.

Представитель НАТО также добавил, что поездку президента РФ в Абхазию нужно было заранее согласовать с грузинскими властями.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа 2017 г. президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Абхазию, где провёл переговоры с президентом республики Раулем Хаджимбой.

Позже, МИД Грузии призвал РФ прекратить «провокационные действия» против государственности Грузии и проявить уважение к территориальной целостности суверенного государства.

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