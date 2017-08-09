«Резонанси»: Путин столкнулся в Абхазии с антироссийскими настроениями

Тбилиси, , 10:17 — REGNUM

«Недоброжелательное отношение к российским туристам в Абхазии настолько велико, что даже Путин не смог обойти эту проблему в своем главном заявлении», — пишет грузинское издание «Резонанси» в статье под названием «Путин не смог обойти антироссийские настроения в Абхазии».

Автор подчеркивает, что о безопасности российских туристов президенту России пришлось говорить в том регионе, которому именно россияне «подарили» независимость. Он увязывает визит Путина в Абхазию с предшествовавшим ему визитом в Грузию вице-президента США Майка Пенса и объясняет, что именно продемонстрировали политики в Сухуми и Тбилиси.

«Примечательно, что поездка президента России в Сухуми была запланирована в ответ на визит вице-президента США в Тбилиси, и, если Майк Пенс послал России жесткий месседж, что США являются партнером Грузии и никому не простят пересечение красных линий, Путин демонстративно именно 8 августа, в день начала войны запланировал приезд в Сухуми ответным посланием Западу, что Абхазия — это сфера его влияния», — пишет «Резонанси».

Между тем бывший министр безопасности Абхазии Леван Кикнадзе в беседе с изданием заявил, что политика России почти никому в Абхазии не нравится, но местные «сепаратистские власти» открыто этого не выражают, так как имеют от России должности и получают «финансовые потоки».

А член «Клуба экспертов» Ираклий Цкитишвили объяснил, что абхазы не любят россиян, так как именно недостаток финансирования из России считают причиной своей бедности. Более того, абхазы утверждают, что Россия — их должник. «Абхазы всегда заявляли, что Россия — их должник, и если бы не Абхазия, войска НАТО давно стояли бы у границ России», — передает автор статьи слова эксперта.