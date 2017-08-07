Федеральный скандал и возвращение доверия ЦИК: Воронеж за неделю

Воронеж, , 11:18 — REGNUM Первый визит представителя Центризбиркома в Воронежскую область после скандала в сентябре 2016 года, американские приключения Сергея Пойманова, скандал вокруг воронежских полицейских и успехи воронежских аграриев — эти и другие темы оказались в центре внимания воронежских СМИ на минувшей неделе.

ЦИК все нравится

«Коммерсантъ-Черноземье» 2 августа рассказал о визите в регион представителя Центральной избирательной комиссии — член ЦИК Сергей Сироткин впервые лично участвовал в работе нового состава избирательной комиссии Воронежской области, сформированной после скандальной отставки ее бывшего главы Владимира Селянина.

Заседание состоялось в селе Новая Усмань — рассматривался вопрос выхода из состава новоусманской территориальной комиссии оппозиционера Анатолия Пастухова, автора десятков жалоб на нарушения в работе комиссии.

«В начале мероприятия господин Сироткин заявил, что решил лично проконтролировать воронежские избиркомы из-за того, что в ЦИК «поступает большое количество» жалоб на их работу. «Подобные обращения носят негативный характер и могут отражаться на отношении к области в целом, хотя и допустимы в демократическом обществе», — отметил он. Член ЦИК добавил, что «не стоит оценивать весь регион по отдельным личностям», имея в виду авторов жалоб».

Затем, пишет издание, начался разбор действий одного из авторов жалоб — местного оппозиционера Анатолия Пастухова, несколько лет назад ставшего членом ТИК от «Справедливой России». За прошедшие годы сменилось руководство регионального отделения, Пастухов сдал партбилет, но вот в составе ТИК остался.

Пастухов регулярно жалуется в различные инстанции действия членов комиссии, которые, по его мнению, нарушают закон. В частности, он сообщал, что на ряде участков отсутствует наблюдение, зато — почти стопроцентная явка, жаловался на изменения численности избирателей, обвинял главу ТИК Михаила Белоусова в том, что тот «делал все возможное по отстранению его от информации о происходящем в ТИК».

На заседании члены ТИК полностью отвергли обвинения. «После чего один из участников мероприятия около 20 минут зачитывал письменный ответ ТИК оппозиционеру в форме доклада, изобиловавший ссылками на законодательство и электоральную статистику. Сам господин Пастухов в ответном слове сначала оговорился, что только что озвученный доклад не читал, а из-за проблем со слухом понял не все. Затем он повторил утверждения, изложенные в письме, а также попытался привести еще несколько фактов фальсификаций, но его слова члены комиссий заглушили обвинениями в некомпетентности. В итоге члены ТИК приняли обращение к господину Пастухову с просьбой сложить полномочия», — пишет издание. Сам Пустухов отказался уходить в отставку.

Член ЦИК Сергей Сироткин, комментируя итоги заседания, заявил: «Комиссия приняла взвешенное решение. Радует, что она пытается убедить человека, что он неправ. Намерение сделать заседание публичным абсолютно правильное, это позволит выбить у Пастухова почву из-под ног. Моя оценка действиям комиссии сегодня самая высокая».

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Как отмечает издание, это первое появление члена ЦИК на официальных заседаниях воронежских избиркомов после скандальной отставки бывшего главы региональной комиссии Владимира Селянина. В конце 2016 года он после неоднократных требований главы ЦИК Эллы Памфиловой покинул пост, после того как вскрылись махинации с итогами голосования на выборах в Госдуму на двух участках в Приднестровье. Расследованием этой ситуации до сих пор занимается воронежское управление Следственного комитета РФ.

Американский суд не спас

Бывший совладелец ГК «Павловскгранит», экс-депутат Воронежской облдумы Сергей Пойманов признан банкротом в США — определение вынес суд Южного округа штата Нью-Йорк. Об этом 4 августа написало «Время Воронежа».

Как сообщается, приоритетным для американского суда стало решение российского судебного органа о банкротстве Пойманова. Как сообщается, в американском суде не был доказан факт рейдерского захвата предприятия, а потому заявление Пойманова об этом учтено не было.

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«Таким образом, сделка с PPF Management о переуступке прав требования взыскания с президента Сбербанка Германа Грефа и соответчиков $750 миллионов стала ничтожной», — пишет издание.

Пойманов в 2008 году взял кредит в Сбербанке на 5,1 млрд рублей, чтобы выкупить долю акций у партнёра Сергея Мамедова. В 2009 году Пойманов перестал платить по кредиту. В 2013 году, напоминает издание, основное юридическое лицо ГК попало под конкурсное производство. Затем основной актив перешёл под контроль к Юрию Жукову. Бизнесмена подозревали в принуждении Пойманова отказать от актива, но позже подозрения были сняты. В начале 2017 года Пойманов инициировал обращение компании PPF Management в суд Южного округа Нью-Йорк к Сбербанку, председателю правления Герману Грефу, дочерним структурам и к совладельцу Национальной нерудной компании Юрию Жукову с требованием возместить 750 млн долларов. Якобы эта сумма составляет потерю контроля над «Павловскгранитом». А в мае 2017 года Пойманов был арестован в рамках расследования обстоятельств хищения 930 млн у компании «Павловскгранит-инвест».

Стандартная проверка документов или федеральный скандал?

На минувшей неделе одной из самых обсуждаемых тем стал скандал с попыткой воронежских полицейских проверить документы у двух женщин, приехавших в регион из Чечни.

Как пишет 1 августа «Моё!», в интернете появился видеоролик, снятый жительницей Чечни на Ленинском проспекте в Воронеже. Она шла по улице со своей родственницей, с ними были дети в колясках.

«На ролике видно, что двое мужчин в штатском требуют у девушек показать документы. Рядом два человека в полицейской форме. Девушки ответили, что гуляют с детьми и не обязаны носить с собой документы. Одна из них заявила, что она несовершеннолетняя и полицейские не имеют права общаться с ней без её родителей. Девушкам настойчиво предложили проехать в отделение. Те отказались. В какой-то момент один из мужчин в штатском пригрозил, что разобьёт телефон той, которая вела съёмку. Девушка вызвала своих отца и брата. В итоге брата скрутили и увезли на полицейской машине. Также задержали отца».

Глава Чеченский Республики Рамзан Кадыров тут же отреагировал на ролик в соцсети, назвав его позором. По мнению Кадырова, «единственная причина «паспортного контроля», проводимого молодыми людьми с характерной спортивной внешностью, — национальность гражданок России, длительное время проживающих в Воронеже. Также причиной является то, что они в платках». «Я удивлён, что власти Воронежской области не дали оценку происшедшему», — добавил глава Чечни.

«Вскоре в региональном управлении Следственного комитета сообщили о начатой проверке действий «неустановленных сотрудников полиции», в ходе которой «будут приняты меры к установлению сотрудников полиции, дана оценка правомерности их требований и действий». Прокурор области Николай Шишкин взял проверку под личный контроль. Руководство ГУ МВД назначило проведение своей служебной проверки по «возможно неправомерным действиям сотрудников полиции». Пока результаты проверок неизвестны. По нашей информации, люди в штатском были оперативниками, проводившими мероприятия по поиску мошенниц-гадалок. А девушки якобы подходили по ориентировке», — пишет «Моё!».

28 июля Кадыров написал в своём Instagram, что конфликт он уже обсудил по телефону с губернатором Алексеем Гордеевым. Поступок сотрудников полиции, написал Кадыров, резко осудили председатель воронежской Облдумы, депутаты от области в Госдуме РФ.

Однако этим конфликт не исчерпался. Как пишет издание, «центр по противодействию экстремизму МВД Чечни начал проверку в связи с высказываниями одной из жительниц Воронежа — её слова попали на видеозапись. Прохожая кричала на чеченок, чтобы те убирались восвояси, используя, если говорить юридическими терминами, «слова, унижающие достоинство человека либо группы лиц по признакам их принадлежности к определённому полу, расе, национальности и языку». Тем временем, пишет издание со ссылкой на информацию местных СМИ, группа общественных активистов якобы подготовила письмо на имя начальника ГУ МВД по региону Александра Сысоева с просьбой объявить полицейским, фигурировавшим в скандальном видео, благодарность за проявленную бдительность. В Воронежской национальной палате, напротив, призвали не искать в ситуации национальную подоплеку и не использовать этот конфликт «для искусственного нагнетания неприятия друг к другу».

Как пишет «Время Воронежа» 3 августа, наказать воронежских полицейских потребовал уже и Уполномоченный по правам человека Чеченской республики Нурди Нухажиев, который обратился к прокурору Воронежской области Николаю Шишкину «по факту произвола представителей правоохранительных органов в отношении двух женщин и малолетнего ребёнка».

«Женщины, которые вышли на прогулку с трехмесячным ребенком, не взяв с собой паспортов, попросили объяснить причину проверки документов. В ответ стражи порядка потребовали проехать с ними в отдел полиции. Далее, увидев, что одна из женщин снимает происходящее на телефон, один из сотрудников полиции попытался вырвать его и, зацепив волосы девушки, вырвал клок волос, — говорится в обращении к прокурору. — Прибывших на место конфликта отца и двоюродного брата, которые попросили объяснить причину задержания девушек, скрутили и в наручниках доставили в отдел полиции. Вокруг происходящего скопилось много людей и в адрес девушек раздавались шовинистические крики, разжигающие межнациональную рознь».

Вопреки погоде

Вопреки холодному и дождливому лету воронежские аграрии уже собрали двух миллионов тонн зерна. Об этом 4 августа сообщила «Коммуна».

Как пишет издание, «ранние зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на 478 тыс. гектаров. Это составляет 41% к общей площади уборки (1179 тыс. гектаров). Средняя урожайность — 42,6 центнера с гектара. В 2016 году на ту же дату урожайность составляла 36,3 центнеров с гектара. Более 100 тысяч тонн зерна намолотили аграрии в пяти муниципальных районах области: Кантемировском — 141,3 тыс., Россошанском — 139,4 тыс., Богучарском — 138,6 тыс., Павловском — 114,3 тыс., Калачеевском — 106,9 тыс. тонн. Наивысшая урожайность отмечается в Лискинском (52,6 ц/га), Репьевском (51,5 ц/га), Нижнедевицком (50,4 ц/га), Хохольском (50,5 ц/га) и Острогожском (50,4 ц/га) муниципальных районах».

Европейский суд вступился за торговцев воронежского рынка

Россия заплатит продавцам Юго-Западного рынка 64 тысячи евро по решению Европейского суда по правам человека. Об этом в номере от 1 августа пишет газета «Моё!».

Конфликт, о котором пишет издание, развернулся почти 10 лет назад, в 2008 году. Тогда администрация Воронежа передала в аренду ООО «РЮЗ» (компанию называли близкой одному из воронежских застройщиков) территорию и имущество Юго-Западного рынка с тем, чтобы «реконструировать» его — на месте торговых рядов должен был появиться ТЦ. При этом арендаторы обещали продавцам, что торговые места они не потеряют — на первом этаже ТЦ разместятся продуктовый и вещевой рынки. Но продавцы тогда не поверили и начали борьбу за рынок.

Сначала писали письма во все инстанции, организовывали дежурства у торговых мест, а 3 августа 2009 года продавцы провели на площади Ленина пикет, в котором участвовало около 100 человек. От городских и областных властей они требовали оставить рынок муниципальным. Самым горячим выдалось утро 7 августа, пишет издание.

«К 5 утра нас на рынке было около 15 человек, — рассказывает Майя Хаванцева. — Мы каждую ночь ждали, что нас начнут выгонять. И вот дождались… Кто-то из наших закричал: «Идут!» И тут со стороны комендатуры появилось около 30 милиционеров. Часть были в форме, часть в штатском. Мне заломили руки и куда-то потащили».

«А меня ударили кулаком по голове и поволокли по земле, — продолжает продавец обуви Елена Гусева. — Это было похоже на войну…»

«У Лены, когда её волокли, вся спина была в крови, — вспоминает продавец рыбы Людмила Пухова. — Мы кричали, но милиция не останавливалась. Жёстче всего они обошлись с нашими мужчинами, особенно с Михаилом Анненковым, которого били по голове. А ведь ему уже тогда было 70 лет!»

Тогда милиция задержала 13 человек. Михаила Анненкова в тот же день доставили в травмопункт, где медики диагностировали у него ушибленную рану головы.

Мировой суд признал задержанных виновными в неповиновении законному распоряжению сотрудника милиции». Владимиру Бузову и Николаю Хаванцеву назначили по 10 суток административного ареста, Михаилу Финскому и Игорю Хрипунову — по 5 суток, женщины и Михаил Анненков должны были заплатить штраф. Решение мирового суда продавцы обжаловали: в итоге райсуд отменил решение в отношении оштрафованных, в отношении тех, кому было назначено наказание в виде административного ареста, — оставил в силе.

Несколько лет люди пытались добиться возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников милиции. В 2010 году иск был направлен в Европейский суд по правам человека.

В итоге Европейский суд признал действия милиции, которые, в соответствии с протоколами. Были направлены на «предотвращение беспорядков», «непропорционально большими». Суд признал, что в 2009 году Российская Федерация несправедливо поступила с восемью продавцами Юго-Западного рынка в Воронеже и теперь должна им выплатить компенсацию морального ущерба в сумме 64 тысяч евро.

«Cуд, в частности, признал, что власти нарушили статью 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод («Свобода собраний») в отношении восьми человек и статью 3 Конвенции («Запрет пыток, жестокого и бесчеловечного обращения») в отношении четырёх из них, которые были избиты во время задержания и не смогли добиться расследования своих жалоб. На вопрос о том, удовлетворены ли они, продавцы смущённо отвечают, что больше всего удовлетворены тем, что рынок оставили в покое. Спустя 8 лет после конфликта с администрацией рынка продавцы продолжают работать на своих местах. Они считают это своей победой», — пишет издание.

Танки грязи не боятся!

Под Воронежем на минувшей неделе открылся международный конкурс военных водителей «Мастера автобронетанковой техники», пишет 4 августа «Российская газета».

Первый день конкурса, сообщает издание, «не обошелся без происшествий: перенервничав на старте, пилот сборной Венесуэлы протаранил УАЗом габаритный столб. Люди не пострадали, УАЗ отделался царапинами, столб вернули на место судьи. По итогам первых этапов лидируют команда России».

«Соревнования военных водителей четырех стран стартовали в Центре подготовки младших специалистов Минобороны РФ в Острогожске. Здесь уже полвека готовят водителей как на простые автомобили: УАЗы, грузовики разных типов, — так и на непростые, типа ракетных и танковых тягачей. Плюс механиков-водителей на гусеничную технику. Центр известен на всю страну, на День военного автомобилиста и день рождения части инструкторы танцуют вальс на УАЗах. За последние три года модернизировали полигон — теперь он воспроизводит любые дорожные условия и соответствует международным стандартам», — пишет «РГ».

В этом году на конкурс был представлен уникальный номер — танец грузовиков, джипов и броневика «Рысь», которым управляет жензина-водитель.

«Рысь» полностью соответствует своему названию: она послушна рулю, движется очень мягко, с кошачьей грацией. А нажмешь на акселератор — рычит», — говорит водитель броневика прапорщик Ирина Балыкина.

«На автобазе она работает диспетчером, но «танцоров» отбирали не по должностям, а за мастерство. Техникой Ирина заболела еще в детстве: выросла на Дальнем Востоке в семье танкиста и сбегала из школы к отцу на полигон, чтобы поездить на чем-нибудь бронированном. Потом сама пошла служить в армию и легко управлялась с Т-80. В повседневной жизни ездит на Toyota Land Cruiser 100», — рассказывает «РГ».

В самих соревнованиях участвуют лучшие военные водители не только из России, но и Венесуэлы, Египта, Казахстана. Представители КНР в этот раз отказались — причиной стала неготовность техники.

«Состязания состоят из нескольких этапов общей протяженностью около 10 километров: индивидуальной гонки, командной эстафеты и конкурса капитанов. Водителям джипов, грузовиков и тягачей с полуприцепами необходимо за минимальное время преодолеть изобилующий поворотами и препятствиями маршрут, вписавшись в габариты ворот, мостов и «змеек». Смуглый египетский пилот перед заездом помолился. Венесуэлец сильно нервничал, рвал машину и оттого сперва не вписался в габаритные ворота, а потом сбил снатолб на вираже», — пишет издание.