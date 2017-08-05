La Vanguardia: Антироссийские санкции угрожают независимости Европы

Мадрид, , 09:26 — REGNUM «Президент США против своего желания и воли подписал новый пакет санкций против России, разработанный Конгрессом. В Кремле этот акт назвали объявлением торговой войны между Вашингтоном и Москвой. Но взволновала ситуация и третью сторону, в законе о санкциях не обозначенную — ЕС в целом и Германию в особенности, — отмечается в редакционной статье каталонской газеты La Vanguardia. — Меры, направленные против России, на деле ударят по европейским компаниям, участвующим в международных энергетических проектах Москвы и в первую очередь они могут причинить ущерб «Северному потоку 2».

По сути, отмечает издание, закон о санкциях и «пляска с бубнами», возникшая вокруг него в процессе принятия — внутренний спор США. Между Конгрессом и президентом. Оба участника процесса поиграли мускулами друг перед другом, а на орехи досталось посторонним.

«Отстранившись от битвы американских элит и сосредоточившись на европейских вопросах, можно заметить, что США на самом деле проталкивает вместо российского газа в Европу свой природный, — обращает внимание СМИ. — Между прочим, с германской стороны в «СП 2» участвует Nord Stream AG, которую возглавляет далеко не последняя фигура в Германии Генрих Шредер, экс-канцлер, находящийся в прекрасных отношениях с Ангелой Меркель, которая, возможно с его подачи, постепенно ухудшает все сильнее отношения с Трампом. (По сведениям некоторых российских СМИ Шредер приглашен войти в совет директоров «Роснефти» — прим ИА REGNUM )».

По мнению авторов статьи, «Европа, оказавшись между титанов, борющихся за господство на мировом нефтегазовом рынке, может в итоге частично потерять свою независимость, раздумывая, чьи поставки выбрать».

Резюмирующая фраза авторами составлена — намеренно или нечаянно — таким образом, что наводит читателя на мысль: сейчас, обогреваясь в основном российским газом, ЕС независим, но если победит штатовский СПГ…

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