Европейский бизнес выступил против новых антироссийских санкций США

Москва, , 19:20 — REGNUM Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) выразила резкое несогласие с новыми антироссийскими санкциями, которые вводят власти США. Соответствующее заявление распространила пресс-служба АЕБ.

В ассоциации указывают, что новые американские санкции препятствую свободной торговле.

«В ассоциации убеждены, что именно бизнес является одним из важных связующих звеньев между государствами и людьми, и принципы свободной торговли не должны быть подвержены подобным ограничениям», — сказано в заявлении АЕБ.

Ассоциация призывает глав государств и правительств Европейского союза, США и России выработать новую линию поведения, которая «позволила бы отделить бизнес от политики и найти общее, взаимоприемлемое решение в духе мира и согласия».

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал закон, который существенно расширяет антироссийские санкции. Речь идёт о санкциях, которые прежде всего направлены против российских энергетических проектов, таких, как «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Европейский бизнес активно участвует в реализации этих проектов и рассчитывает на хорошую экономическую отдачу от них. Однако теперь, под американские санкции могут попасть все евросоюзные компании, которые так или иначе задействованы в строительства российских газопроводов, и разработке российских энергетических месторождений.

В подписанном Трампом законе сказано, что максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под американскими санкциями, составляет всего 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — не более 60.

Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии.

АЕБ — это организация, которая объединяет более 500 компаний из ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли и является основным представителем интересов иностранных инвесторов как в России, так и в Евразийском экономическом союзе.