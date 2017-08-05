Земельные проблемы Севастополя втянули в судебные тяжбы политиков и СМИ

Севастополь, , 09:30 — REGNUM Юридическая компания, привлеченная властями Севастополя для возврата земельных участков в собственность города, подала трехмиллионный судебный иск к политику и интернет-СМИ — за распространение и публикацию «клеветнических и порочащих репутацию» компании листовок. Стороны разошлись во мнении о политической подоплеке дела и намерены идти до конца. Предварительное рассмотрение в городском суде назначено на 15 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

ООО «Правозащита» отреагировала на листовку «Кто отбирает землю у севастопольцев?», которая в июле распространялась на улицах города. В ней в частности, сообщалось о персонах, якобы заинтересованных «в отъеме земли у севастопольцев».

«Евгением Георгиевичем Дубовиком путем распространения листовок, а также Российским сетевым изданием «Крымский новостной портал «INFORMER» путем размещения в сети интернет, распространена листовка, содержащая заведомо клеветнические и ложные сведения, которые не соответствуют действительности, порочат деловую репутацию ООО «Правозащита» относительно совершения предприятием незаконных действий с бюджетными средствами, нарушения им действующего законодательства. В связи с указанными действиями ООО «Правозащита» потерпело убытки, которые подлежат возмещению с лиц, допустивших диффамацию», — сообщил ИА REGNUM истец по делу.

Председатель регионального отделения «Справедливой России» Евгений Дубовик подтвердил ИА REGNUM, что волонтеры партии раздавали листовки и собрали около 1000 подписей за разрыв контракта правительства с юридической фирмой. Он сообщил, что подписные листы переданы в городскую прокуратуру в подтверждение обращения «о правовой оценке коррупционной составляющей договора».

Следует отметить, что истец полностью исключает политическую подоплеку судебного иска и заявляет о том, что юридическая компания «не связана с какой-либо политической деятельностью, не поддерживает какую-либо политическую силу», кроме того, в иске не используются «хэштеги и акции».

«С целью исключения политического подтекста, компания отказалась от претензий к местному отделению партии «Родина», которое и организовало совместно с Дубовиком Е.Г. акцию по распространению недостоверной информации», — заявили в ООО «Правозащита».

В тоже время, оба ответчика, напротив, считают иск «политической акцией» и комментируют деятельность юридической компании. Лидер эсеров, к примеру, отмечая политический характер ситуации, говорит о невозможности какого-либо экономического ущерба от листовки, поскольку компания, в данном случае, работает от имени государства, а не как коммерческая фирма.

«Это чисто политический иск, поскольку ООО сидит на 25-миллионной игле правительства. Компания с уставным капиталом в 10 тыс. рублей воспринимает средства, выделенные департаментом земельных и имущественных отношений как личные. Однако — это деньги бюджета, деньги налогоплательщиков. Экономическая и деловая репутация никоим образом не может пострадать от листовки или публикации», — говорит Дубовик.

Эту точку зрения разделяет представитель «Informer» Сергей Кравченко. При этом он связал нынешнее судебное разбирательство с иском врио губернатора Дмитрия Овсянникова против интернет-издания. Дело было прекращено из-за неявки истца в суд.

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«Государство за счет бюджета проводит картельную операцию по отъему земли у собственников, нанимая фирму-однодневку. СМИ можно уличить в заведомо ложной информации, но это была новостная повестка дня, листовки действительно распространялись. Журналисты действовали в рамках Закона «О средствах массовой информации». «Informer» не обязан с кем-либо согласовывать собственные публикации», — сказал генеральный директор компании-учредителя ООО Информ-Медиа».

Добавим, что компания «Правозащита» была выбрана ДИЗО для сопровождения судебных дел, связанных с изъятием в пользу города земельных участков, которые незаконно выделены во времена Украины. Речь шла о 2,5 тысячах участках, расположенных в лесных зонах. Контракт заключен сроком на сумму 25 млн рублей до 31 декабря 2017 года.

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Деятельность юридической компании в защиту имущественных интересов города была воспринята негативно: ответчики и адвокаты — правозащитники неоднократно заявляли о незаконности предъявленных исков к собственникам земельных наделов.