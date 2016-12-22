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Правительство Севастополя выбрало помощника для судебных тяжб

Политика
Департамент земельных отношений не справляется с валом документов

Севастополь, 22 Декабря 2016, 17:03 — REGNUM  ООО «Правозащита» будет представлять правительство Севастополя в судах по претензионным делам о границах лесных участков. Соответствующее распоряжение принято 23 декабря на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как заявил глава департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин, в департаменте скопилось 2,5 тысячи дел по разграничению границ участков. Хотя штат департамента был увеличен, дефицит собственных кадровых ресурсов вынуждает привлечь стороннюю юридическую организацию.

«В результате инвентаризации, кадастрировании и переносе сведений о границах участков в государственный кадастр недвижимости выявлено более 2,5 тыс. пересечений и наложений земучастков на лесные участки и защитные леса, — сказал Зайнуллин.

Кроме этого, согласно указанию полпреда президента ЮФО, с подачей исковых заявлений по изъятию земучастков необходимо уложиться до 18 марта 2017 года — срока наступления трехлетней исковой давности.

Анализ рыночных цен показал, что стоимость комплексного сопровождения одного дела составляет 10 тыс. рублей. Защиту имущественных интересов города будет представлять компания ООО «Правозащита», с которой предлагается заключить госконтракт до 31 декабря 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в департаменте земельных и имущественных отношений (ДИЗО) накопилось свыше восьми тысяч пакетов документов по оформлению схем расположения и планов границ земельных участков с просроченным сроком исполнения. Чтобы разгрести завалы, в правительстве попросили граждан отложить подачу документов до будущего года, а не загружать чиновников новой работой.

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На работы по внесению объектов в реестр государственной регистрации прав и учета недвижимости выделено 40 млн рублей.

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Земельные споры в Севастополе и Крыму
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