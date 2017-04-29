У севастопольцев отнимают земельные участки: они просят о помощи президента

Севастополь, , 20:03 — REGNUM Жители Севастополя намерены обратиться к руководству РФ с просьбой защитить их от судебных исков правительства города о признании незаконным выделение при Украине земельных участков. Об этом говорилось в ходе собрания 29 апреля, инициатором которого выступила общественная организация «Правовая защита собственников недвижимости», передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщили организаторы, правительство города в лице департамента земельных и имущественных отношений (ДИЗО) подает судебные иски к собственникам земельных участков, получившим пакет документов и кадастровые номера уже российского образца — о признании незаконными решений о выделении земельных наделов.

«Суть исков — о признании отсутствующим права собственности на земельные участки, зачастую несмотря на то, что собственность зарегистрирована в российском правовом поле», — заявил руководитель организации Алексей Деменок, утверждая, что «происходит рейдерский захват земельных участков».

«Основанием судебных исков указывается то, что распоряжение о выделении земли не издавалось, было незаконно, было отменено, — говорит адвокат Вячеслав Муляр. — Порядка 1,5 тысячи дел уже рассмотрено до 1 января 2017 года, и в марте этого года только в Балаклавский суд подано порядка 1,5−2 тыс. новых исков».

«Моя мама бесплатно получила участок 10 соток, как и все граждане Украины. Затем получила полный пакет российских документов: право собственности, кадастровый номер. Потом пришел судебный иск о том, что все это незаконно и право собственности аннулируется. Мотивация — якобы незаконное выделение земли, по российским законам. ИЖС «Дружба-80» находится на Сапун-горе», — рассказал ИА REGNUM Сергей Лялин. В разговоре с другими участниками собрания выяснилось, что иски носят массовый характер и рассылаются владельцам участков, выделенных под индивидуальное строительство, расположенные по всему Севастополю: в Балаклаве, Стрелецкой бухте, в поселке Кача и других районах.

Организаторы общегородского собрания заявили, что готовят обращение к президенту России, еврокомиссару ООН, в МИД, Следственный комитет, Совет Федерации, уполномоченному по правам человека и в конфессиональные органы с требованием отозвать иски и провести проверку действия севастопольских властей.

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Собрание, на котором собрались около 400 человек, приняло резолюцию с требованием изменить положения федерального закона ФКЗ-6 «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

«В ФКЗ-6 говорится, что документы, выданные органами власти (Украины — прим. ИА РЕГНУМ) признаются, но не говорится о том, что признаются права, которыми подтверждены данные документы, что и позволяет ДИЗО обращаться в суды», — разъяснил адвокат.

Он утверждает, что также не заключался договор между Россией и Украиной, позволяющий оспаривать действия органов власти обоих государств.

«Мы будем требовать внести изменения в ФКЗ-6 путем таких поправок, где говорится, что права, возникшие на основании решения органов власти или местного самоуправления Украины и не оспоренные до 18 марта 2014 года, не могут быть оспорены. Указанное положение распространяет свое действие с 18 марта. Если люди не добьются данных поправок, это позволит недобросовестным лицам изымать земельные участки», — зачитал текст резолюции общегородского собрания Деменок.

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