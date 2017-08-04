Путин заявил, что власти РФ следят за вопросом строительства ГЭС в Монголии

Улан-Удэ, , 11:52 — REGNUM В ходе рабочей поездки в Бурятию президент РФ Владимир Путин высказался по ситуации с планируемым строительством ГЭС Монголии в бассейне реки Селенга, обеспечивающей до половины ежегодного притока воды в озеро Байкал.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Бурятии, глава государства поручил Минэнерго РФ проработать вопрос поставок электроэнергии из Бурятии в Монголию как альтернативу строительства ГЭС на Селенге.

Также Путин заверил, что власти РФ следят за вопросом строительства ГЭС в Монголии.

«Я с коллегами разговаривал. Но они говорят, что строить будут не на самой реке Селенге, а на одном из притоков. И это никак не повлияет на экологическую ситуацию. Мы в контакте с коллегами», — сказал президент.

По словам врио главы Бурятии Алексея Цыденова, республика готова поставлять электроэнергию в Монголию как альтернативу строительству ГЭС на реке Селенга.

«У нас есть профицит электричества, недозагружена Гусиноозерская ГРЭС. Предварительно посмотрели, получается конкурентная цена. При строительстве ГЭС они попадают в кредит Китаю, здесь у нас кредита не будет… У меня просьба дать поручение Минэнерго проработать план, и чтобы мы могли официальное предложение по цене и по условиям сделать», — сказал Алексей Цыденов.

«Давайте в поручения запишем для Минэнерго», — ответил Владимир Путин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Монголия хочет построить ГЭС в бассейне реки Селенга, чтобы обрести энергетическую независимость и тем самым улучшить своё экономическое положение. Однако, в связи с тем, что Селенга питает озеро Байкал, планы Монголии по строительству ГЭС вызывают острую реакцию общественных деятелей, а также жителей Бурятии и Иркутской области. То, что жители этих сибирских регионов выступают против строительства ГЭС, показали общественные слушания, состоявшиеся весной 2017 года.

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1 августа 2017 года состоялась встреча Алексея Цыденова и врио руководителя Федерального агентства водных ресурсов РФ Вадима Никанорова с государственным секретарем министерства окружающей среды и туризма Монголии Цэгмидом Цэнгэлом. Стороны обсудили альтернативные варианты электроэнергетического обеспечения Монголии. В ходе встречи Цыденов заявил, что поставка электроэнергии из Бурятии будет для Монголии значительно выгоднее, чем стоимость электроэнергии, получаемой от ГЭС. Более того, уже есть инвестор, который готов вложить собственные средства в строительство линий электропередач. Сообщалось, что Цэгмид Цэнгэл согласился рассмотреть предложенный бурятской стороной вариант.

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Также 2 августа стало известно, что Россия и Монголия договорились о создании экспертной группы, которая займётся оценкой последствий строительства ГЭС на Селенге.

Напомним, президент РФ Владимир Путин посетил Бурятию с рабочим визитом. 4 августа. В посёлке Танхой глава государства принял участие в запуске молоди байкальского омуля, провёл рабочие совещания по теме экологии Байкала, проблемам лесных пожаров, ликвидации последствий стихийных бедствий, провел личную встречу с Алексеем Цыденовым.

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